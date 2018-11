Una jove britànica es va suïcidar després d'enviar per error un snapchat al seu nòvio on confessava haver-li estat infidel. Charlotte Guy, de 17 anys , tenia una relació poc estable amb Jack Hurst (20), segons informa 'The Sun'.

L'últim missatge que va compartir Guy amb la seva parella va ser "Adéu. Si us plau, perdoneu" , afegint "T'estimo i saber que em odies és suficient" .

Hurst ha confessat que Charlotte li va dir que havien de parlar i instants després el va enviar "un missatge de snapchat que estava destinat al seu amic". Segons el jove, el missatge "relatar que es va ficar al llit amb algú a la nit de dissabte. Em va dir que el missatge no era per a mi, es va disculpar i va dir que era una persona horrible " .

Després de llegir el missatge, Jack va buscar durant hores a Charlotte sense èxit. Finalment, el cos de la jove va ser trobat sense vida prop del St John Rigby College a Wigan.

Segons apunta el tabloide britànic, la jove va consumir cocaïna i alcohol abans d'acabar amb la seva vida. No obstant això, el metge forense ha apuntat que "és important assenyalar que no hi havia evidència que Charlotte usés cocaïna en el passat i no hi ha evidència que ella fos un usuari regular".