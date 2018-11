La delegació andorrana encapçalada per la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha encetat aquests dimarts i dimecres la que potser serà la darrera ronda de converses per tancar el capítol de la lliure circulació de mercaderies en el marc de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE). A finals de l'any passat es va fer un avenç molt important, ja que la UE es va mostrar disposada a acceptar un període transitori de trenta anys per incloure el tabac dins el règim d'unió duanera un cop entri en vigor l'acord d'associació. Com a contrapartida, Andorra es compromet a reforçar la lluita contra el frau i el contraban de tabac. I, també, a mantenir el diferencial de preus dins uns marges raonables respecte a Espanya i França. Precisament és aquest últim país el que s'ha mostrat més explícit en aquest tema. L'acord també estableix que a partir del setè any el tabac anirà reduint els drets de duana. És a dir, que el tractament fiscal del tabac andorrà i el d'importació s'anirà equiparant. Això generarà una pèrdua d'ingressos que es compensarà amb un augment de les taxes especials al tabac.

En aquesta nova ronda de converses a la capital belga, hi ha una representació dels dos coprínceps amb Concepció García Moyano, per part espanyola, i Pascal Escande per la francesa. Quan es tanqui la lliure circulació de mercaderies, començarà la negociació sobre la llibertat de serveis.

D'altra banda, des de l'Associació de Pagesos i Ramaders, el seu president, Xavier Coma, ha dit que estan a l'espera del resultat de la reunió per decidir la seva postura. Algunes fonts del sector han assegurat, però, que ja han fet la seva proposta a l'executiu per tal de fixar uns preus mínims.