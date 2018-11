La Fundació Crèdit Andorrà i l’associació TRANA Esclerosi Múltiple organitzen tallers d’estimulació cognitiva per a afectats d’esclerosi múltiple. La fundació participa en aquest programa de tallers des del 2011, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades, i la iniciativa s’emmarca dins del programa 'La salut al dia' que promou la fundació.

L’esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa que afecta el sistema nerviós. Acostuma a diagnosticar-se en persones adultes i es manifesta a través de símptomes físics -com la debilitat muscular i la pèrdua de força, fatiga, manca de coordinació, trastorns de l’equilibri, alteracions visuals i espasticitat o rigidesa muscular-, així com trastorns de la parla, intestinals i urinaris, deambulació inestable, alteracions de l’estat d’ànim i dèficits neuropsicològics (dificultats d’atenció, de memòria, de velocitat de processament, etcètera). Afecta a les relacions familiars, socials i laborals, i a la qualitat de vida en general.

Per aquest motiu, l’esclerosi múltiple requereix d’una intervenció neuropsicològica regular per tal de millorar la qualitat de vida del malalts i les persones del seu entorn. En aquest sentit, els tallers ofereixen sessions d’estimulació cognitiva i d’estratègies d’afrontament de la malaltia per millorar i mantenir el funcionament cognitiu i l’activitat funcional de les persones amb esclerosi múltiple. La intervenció es fa en grup petit per tal de respondre a les necessitats individuals dels participants.

Els tallers, dirigits per l’equip de neuropsicòlogues de SAINE, són gratuïts i es duen a terme els dimecres fins a finals de juny. Les persones interessades a assistir-hi poden formalitzar les inscripcions a través del telèfon de l’associació TRANA Esclerosi Múltiple: 34 84 68.

Els tallers s’emmarquen en el programa d’activitats 'La salut al dia', que té l’objectiu d’informar i sensibilitzar la població sobre diverses malalties que tenen un impacte social important per tal de millorar la qualitat de vida dels que se’n veuen afectats.