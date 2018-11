L'economia espanyola va augmentar l'any 2017 un 3,1%, segons les dades avançades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les dades avalen les previsions del govern central i del Banc d'Espanya i confirmen una petita ralentització en el quart trimestre, que va créixer a un ritme intertrimestral del 0,7%, igual que un any abans. L'INE no ha publicat les dades per comunitats autònomes, cosa que farà al març, de manera que és difícil conèixer l'impacte econòmic que ha tingut l'actual situació política a l'activitat del Principat. L'Airef, organisme independent, preveu que malgrat la incertesa i els fets del mes d'octubre Catalunya va créixer l'últim trimestre un 0,77%, un creixement que se situaria en línia amb el del conjunt espanyol.

Les estadístiques de l'INE confirmen la fortalesa del creixement del Producte Interior Brut (PIB), que acumula disset trimestres consecutius de millora. Durant l'exercici passat, al primer trimestre va créixer un 0,8%, al segon un 0,9% i al tercer el creixement va tornar a situar-se en el 0,8%. Si es compta el creixement en alces interanuals, Espanya porta onze trimestres seguits creixent per sobre del 3%.

A Andorra, el departament d’Estadística del Govern calcula que el creixement del PIB nominal sigui igual o superior al 2% des d’aquest any i fins al 2020. El PIB real estarà entre el 0,9 i l’1,2%. El PIB és el valor de tots els béns i serveis finals produïts en un país, independentment de la nacionalitat de l’empresari. Es divideix en nominal i real. El primer és el valor, a preus de mercat, de la producció de béns i serveis produïts en un país en un any. El real, per la seva banda, agafa com a base els preus d’un any i permet fer una comparació de la producció amb altres períodes de temps. Traduït en diners, el PIB andorrà seria de 2.584,1 milions d’euros.

El càlcul del PIB fins al 2020 s’ha dut a terme tenint en compte les previsions de França, Espanya i la Unió Europea (UE). A França, per exemple, es preveu aquest any un augment del PIB del 2,1% (nominal) i 1,3% (real) i l’economia d’aquest país viu una revifada després d’uns mesos d’estancament.