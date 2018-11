Els nous dispositius mòbils busquen diferents mètodes amb l'objectiu que les bateries durin més temps en els seus últims moments de vida. És per això que s'ha desenvolupat i creat una nova aplicació anomenada Die With Me (Mor Amb mi), amb la qual els usuaris podran comunicar-se amb familiars i amics sempre que la durada de la bateria sigui igual o menor al 5%.

Segons informa ' la Vanguardia ', un cop que la bateria estigui al cinc per cent i després d'avisar a totes les persones conegudes que estaràs incomunicat, s'accedeix a l'aplicació en la qual podràs compartir els sentiments d'angoixa amb usuaris de tot el món que tinguin el mateix problema amb la bateria del seu mòbil.

Tal com indica el citat mitjà, el que pretenen els creadors de l'aplicació és que usuaris de tot el món es desfoguen en un xat compartint un mateix problema. Cada vegada que entris en l'aplicació – que disposa d'interfície en blanc i negre per estalviar bateria – et permet introduir un nom d'usuari diferent, ja que no pots entrar amb el mateix.

El creador de l'aplicació , Dries Depoorter, va afirmar que l'aplicació es va crear davant l'enorme dependència a la tecnologia que pateix tant ell com moltes persones al món.