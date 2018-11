El Festival dels Sentits ha anunciat aquesta setmana la incorporació de dos nous artistes al seu cartell. Polock i The Noises se sumen a un line up que ja compta amb les actuacions de Izal , rufus T. Firefly , Triangle Invers , Russos Blancs o els manxecs Jacobo Serra , Rozalén i Vermut .

The Noises van ser els primers confirmats. Anunciada la seva presència el passat dilluns, el grup madrileny presentarà a La Roda el seu últim treball, Sessions (BMG, 2017), el qual ha estat ampliat amb una versió del tema Thelma i Louise al costat de Carles Sadness .

per la seva banda, Polock passaran pel festival manxec amb Magnetic overload (Sony Music, 2017) sota el braç. Balladors i animats, els valencians han aconseguit consolidar-se en l'escena nacional amb autèntics hits com Oh I love you.

El festival també ha anunciat recentment que comptarà amb un concurs de bandes emergents el premi serà formar part del cartell. De la mà de la Diputació d'Albacete, l'esdeveniment pretén impulsar l'escena regional i donar-li cabuda en la seva pròxima edició.

A més, ha avançat que confirmaran dos nous artistes per la seva l ine up dimecres i dijous d'aquesta mateixa setmana , una d'elles de pes.

L'organització presentarà de forma oficial el festival a FNAC Callao dijous que 8 de febrer, on estaran acompanyats per Izal, Triangle Invers i Ángel Carmona , presents en el cartell.