Marina torna a ser el centre d'atenció. La sevillana, que va ser expulsada en la cinquena setmana de concurs, ha tornat a esclatar davant les nombroses crítiques que ha rebut a Twitter pel seu pes. No és la primera vegada que ha hagut de patir aquest tipus d'assetjament, ja en la seva estada en el concurs va suportar crítiques sobre el seu físic.

La quarta expulsada d'Operación Triunfo ha posat èmfasi que el fet d'augmentar pes sigui vist com un problema, i amb un comentari subtil ha posat fi als reiterats comentaris i faltes de respecte que ha rebut. Res més publicar-lo, el tweet es va fer viral i va aconseguir en pocs minuts més de 6.000 retuits i més de 15.000 m'agrada, a més d'aconseguir una gran quantitat de missatges en forma de suport i ànim.

No és l'únic moment pel qual Marina ha deixat empremta en el seu pas pel concurs. L'andalusa ja va haver de sortir al pas per desmentir que hagués entrat al concurs per tenir un nuvi trans. Sobre això, també va rebre moltes mostres de suport valorant la seva qualitat com a cantant.