Després de l'error comès en la reestructuració de la delegació del Consell d'Europa, que pretenia respectar les noves proporcionalitats al Consell General però que va provocar l'incompliment de l'equitat de gènere, l'organisme va comunicar divendres als membres del Principat que poden fer marxa enrere i deixar-la com estava. És a dir, que Víctor Naudi, tot i representar el grup mixt –que ara és més nombrós– pot continuar sent membre suplent, i Judith Pallarés, del grup liberal –que s'ha quedat només amb tres consellers– pot seguir exercint de titular.

Segons fonts parlamentàries, el Consell d'Europa considera que en aquest cas no cal entrar en el detall de si els membres de cada grup són titulars o suplents, mentre hi hagi una representació de cadascun, i que va ser Andorra qui va interpretar que calia fer la modificació. En canvi, tal com es va poder constatar dijous, el Consell d'Europa és molt més estricte quan es tracta d'igualtat de gènere, ja que l'assemblea parlamentària va advertir Andorra que si no tenia una dona titular en la pròxima sessió, prevista per l'abril, la delegació seria suspesa.

Davant d'això, la solució que s'ha triat per resoldre la situació és tornar a deixar la delegació tal com estava abans del trencament del grup liberal i la reorganització parlamentària. D'aquesta manera, els titulars seran Carles Jordana (DA) i Judith Pallarés (Ld'A), respectant així la paritat requerida pel Consell d'Europa. El nou canvi es votarà durant la primera sessió de Consell General que se celebri, que serà la que s'habilitarà per votar el pressupost, prevista per al pròxim 22 de febrer o 1 de març.