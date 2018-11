L'aeroport d'Andorra–la Seu enllaçarà amb els de Palma de Mallorca, Madrid i Marsella entre el 9 de març i l'1 d'abril. L'empresa Viatges Regina posarà a la venda unes 900 places repartides en prop d'una cinquantena de vols comercials, que aterraran i s'enlairaran en divendres i diumenge i que comptaran amb una vintena de places cadascun. La companyia Twin Jet, adherida a Air France, serà l'encarregada d'operar-los i des de l'agència de viatges esperen que es puguin arribar a ocupar un 60% dels seients disponibles. El producte estarà fonamentalment encarat a persones que vulguin esquiar a les pistes d'Andorra o l'Alt Urgell, tot i que es permetrà a tothom qui ho vulgui fer el viatge en el sentit invers.

El preu de cada vol estarà al voltant dels 100 euros i s'oferirà la possibilitat de traslladar els passatgers des de l'aeroport fins a la Seu d'Urgell o a Andorra. El gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, ha dit, en la presentació que s'ha fet aquest dilluns a l'Espai Ermengol de la Seu d'Urgell, que també tenen l'objectiu de posar en marxa paquets turístics que incloguin nits d'hotel en establiments de quatre i cinc estrelles. “Volem donar una opció de proximitat i que, per exemple, un senyor de Madrid pugui, en dues hores, estar esquiant a Andorra o l'Alt Urgell, si prefereix l'esquí nòrdic”, ha afegit. En aquest sentit, ha assegurat que el seu objectiu és que tot plegat serveixi de base per a captar l'interès d'operadors que vulguin dur a terme aquestes rutes de forma regular.

L'acord entre l'agència de viatges i la companyia aèria es va firmar a Madrid, en el marc de Fitur, i permetrà que durant quatre setmanes hi hagi sis operacions comercials a l'aeroport d'Andorra-la Seu en divendres i diumenge. Vinseiro ha explicat que s'ha optat per fer-ho al mes de març, coincidint amb les darreres setmanes de la temporada d'esquí, perquè la climatologia és més favorable per poder fer la maniobra d'aterratge i enlairament amb el sistema d'aproximació visual, ja que, ara per ara, s'està a l'espera de rebre la certificació de l'Agència Espanyola de Seguretat Aeroportuària (AESA) i de l'Agència Espanyola de Navegació Aèria, Enaire, per poder fer vols instrumentals amb GPS.

Els vols seran operats per un Beechcraft 1900 D, un avió comercial propulsat per dos motors turbohèlix per a viatges regionals i trajectes de curta durada, que té una capacitat de dinou seients i està tripulat per dues persones. El vol més matiner serà el de Marsella, que sortirà a les 7.10 hores i arribarà a l'aeroport de Montferrer a les 8.15 hores. A les 8.45 l'avió posarà rumb a Palma de Mallorca, des d'on iniciarà la tornada a les 10.20 hores. A les 12.10 hores sortirà el vol en direcció a Madrid, i el trajecte de tornada serà a les 14.10 hores. Finalment, a les 16.05 tindrà lloc el vol de tornada a Marsella.

Aquest és el segon cop que Viatges Regina ofereix un producte vinculat a l'aeroport andorrà i alturgellenc, ja que a mitjans de juliol del 2015 un total d'onze vols van enllaçar amb Madrid i Palma de Mallorca durant un mes, transportant en total més de 300 passatgers. L'ocupació mitjana dels avions va ser del 37,8%. Aquesta xifra se situa per sota del 50% que s'havia previst des del grup Regina, organitzador dels vols xàrter.