Els aficionats poden comprar el seu abonament, per al cicle ' Alcobendas Clàssica ' o el cicle ' Música en Família', des del passat 9 de gener amb la finalitat d'adquirir les millors butaques de l'Auditori Paco de Lucía amb un substancial descompte . I dijous passat 25 de gener es van posar a la venda les localitats soltes per als nou concerts programats per la Fundació Ciutat de Alcobendas (vuit d'ells inclosos en aquests dos abonaments) per a la nova temporada. Durant aquest període també es seguiran venent abonaments amb les butaques lliures que hi hagi en aquell moment. Tant els abonaments com les entrades senzilles es poden adquirir a la xarxa de taquilles municipals , a 'ticketea.com' i en el 902.044.226 .

Abonament 'Alcobendas clàssica '

Aquest abonament costa 45, 50 euros amb entrades per a cinc concerts , amb un descompte del 30%, Aquest cicle començarà el 17 feb amb ' Una nit romàntica ' coincidint amb Sant Valentí . Actuarà per vegada primera a Alcobendas Délica Chamber Orchestra , una formació integrada únicament per dones amb un gran talent musical procedents de les orquestres més prestigioses d'Europa. Interpretaran una selecció de grans obres romàntiques de Puccini, Kreisler, Piazzola i Txaikovski, entre d'altres.

Al març, doble cita. El 17 de març , amb la música de cambra i el Trio Ravel , que formen Héctor Sánchez al piano, Dobrochna Banaszkiewicz al violí i Suzana Stefanovic al violoncel, amb obres de Mendelssohn i Dvorak . I el 24 de març, un programa especial d' Setmana Santa ??b> amb les ' Cantates per al temps de passió ' amb la Orquestra < / b> i Cor de Nens de la Capella Reial de Madrid .

El 21 d'abril arriba l'Orquestra Clàssica Santa Cecília , dirigida per Anton Gakkel , amb ' Entre el clàssic i el romàntic ', amb grans creacions de Mozart , Haydn < / b> i Schubert .

El cicle el tancarà Pablo Díez Teresa , becat per la Fundació Ciutat d'Alcobendas , el 5 de de maig . Aquest jove pianista tocarà peces d'emblemàtics compositors com Beethoven , Ravel , Granados , Chopin i Rakhmàninov < / b>.

Abonament 'Música en Família'

Aquest abonament costa 15 euros amb entrades per a tres espectacles , amb un descompte del 25% . Els músics de l' Escola de Música Reina Sofia interpretaran un programa amb molt de ritme de música cubana, ' Aires Tropicals ', el 10 de febrer i el 10 de març il·lustraran un dels contes més famosos de la història de la música, ' Pere i el llop ', una peça musical imprescindible per iniciar els futurs aficionats. Aquest cicle finalitzarà el 7 d'abril amb la banda de clarinets L'Rollin i el seu original espectacle ' Flamenc, classic, swing i les ganes de viure ', un concert electritzant.

La temporada es completa amb el IV Concert de Primavera a benefici de Mans Unides el 2 de juny amb Madrid Orchestra Project i una massa coral de 120 components .