El Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, han organitzat la mostra del projecte Basket Beat que forma part de 'Música i creativitat', el programa social de la Fundació ONCA, que sorgeix de la necessitat de donar oportunitats a infants, joves i adults per tal de construir una societat més equitativa. Un programa que fa realitat el dret d’accés a la cultura per a tothom.

La mostra està protagonitzada pels joves de l’àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra, que inclou el Servei d’atenció als adolescents en risc i el Servei d’orientació al jove vulnerable, a més dels usuaris del Centre d'Acolliment d'Infants i Joves de la Gavernera. Tindrà lloc el dimecres 7 de febrer, a les 18 hores, a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany, amb entrada lliure.

Des del mes d’octubre de 2017, Josep Maria Aragay, responsable de Basket Beat, ha liderat les sessions en col·laboració amb el coordinador del programa social, Joan Hernández, altres membres de Basket Beat i els educadors juvenils i agents penitenciaris. Amb motiu de la mostra prevista com a final del procés formatiu, Aragay estarà acompanyat de David Sitges, multiinstrumentista, i de Raul Pérez, cantant i tubòfon, educadors que pertanyen a Basket Beat.

Segons Aragay, “Basket Beat, en aquest cas amb joves i adults, té la voluntat d'acompanyar el desenvolupament de les persones mitjançant la creació musical en grup i amb pilotes de bàsquet. Els objectius vinculats a aquesta metodologia són facilitar la veu, el pensament crític i la trobada entre els joves i els col·lectius amb menys oportunitats per tal de construir comunitats més participatives i apoderades”.

Basket Beat neix durant la primavera del 2009 com un projecte que utilitza la pilota de bàsquet, el cos i el joc per facilitar l’accés a l’experiència artística, amb una mirada crítica de transformació social. Els objectius vinculats a aquesta metodologia són els de facilitar l’accés dels col·lectius participants a experiències artístiques grupals de qualitat, promoure l’entrenament d’habilitats per a la vida, desenvolupar accions que construeixin comunitats més participatives i apoderades i fomentar la paraula de joves i entre joves.

El programa 'Música i creativitat' i el seu projecte Basket Beat compta amb la col·laboració del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra i del comú d’Escaldes-Engordany. El mateix dia 7 de febrer tindrà lloc una mostra amb els interns del Centre Penitenciari, a les mateixes instal·lacions. En aquest cas no serà oberta al públic.

Josep Maria Aragay Borràs és integrador social, educador social i musicoterapeuta especialitzat en l’ús social de les arts. Creador i responsable de Basket Beat, ha treballat amb més de tres mil joves en situació de risc. És professor de creativitat a la Universitat París Est-Créteil, així com dels màsters en mediació artística i musicoteràpia de la Universitat de Barcelona. És membre del grup de recerca GIAS en llenguatges artístics i acció social de la Facultat Pere Tarrés a la Universitat Ramon Llull i compta amb una àmplia participació en congressos internacionals com l’ISME 2014 World Conference on Music Education a Porto Alegre, o l’International Community Arts Festival a Rotterdam 2014.