L'euríbor tancarà el mes de gener amb una lleu pujada del -0,188%, dues mil·lèsimes per sobre del -0,19% del desembre de l'any passat. Tot i que la diferència sembla insignificant, cal tenir en compte que és la primera vegada en vint anys que l'índex més utilitzat per calcular hipoteques no encadeni un mínim històric. Fa dos anys, el febrer del 2016, es va situar sota zero per primera vegada a la història. A més, tot i ser petit, l'augment de gener sembla confirmar les previsions dels experts en el sentit que s'anirà acostant durant aquest any a poc a poc al zero, i que el 2019 tornarà a uns nivells positius de fins un 0,25%.

Tot i aquest lleguer augment de gener, les hipoteques es continuen abaratint amb un estalvi mitjà d'uns 50 euros anyals, ja que fa justament un any l'índex es va situar en el -0,095%. Així, en una hipoteca de 100.000 euros contractada en aquell moment a un termini de 25 anys amb un diferencial d'un punt percentual sobre l'euríbor tindria un cost mensual de 372,59 euros. Però en una revisió fent servir l'euríbor actual, el cost seria de 368,42 euros.

L'euríbor, creat el 1999, es pren com el tipus bàsic de referència per als deutes i els productes que impliquin interessos futurs ja sigui per a rendes o per a crèdits. És per aquest motiu que té tanta presència en el dia a dia dels productes bancaris. El tipus oficial de referència més utilitzat en general és l'euríbor a un any. Abans de l'entrada de l'euro, a Andorra s'utilitzaven diferents tipus de base d'interès, però principalment les operacions de risc es referenciaven amb el Libor (London InterBank Offered Rate) o el tipus d'Andorra Banking (fixat per les entitats bancàries andorranes, actualment en desús).