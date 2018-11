Sultan Kosen (Turquia, 1982) mesura 2,67 metres . Jyoti Amge (Índia, 1993) mesura 63 centímetres . Tots dos són Record Guinness el primer per ser l'home més alt del món; la segona, per ser la més petita i van poder conèixer-se deixant una sèrie d'instantànies per a la història.

La trobada va tenir lloc el passat 26 de gener a la ciutat de Gizeh , situada a la vora del riu Nil. Segons informa 'The Independent', tots dos van ser convidats per la Junta de Promoció turística del govern egipci com a intent de impuls de la indústria turística al país .

Kosen ja es va reunir el 2014 amb el que llavors era l'home més baix del món, Chandra Bahadur Dangi, a Londres. En aquesta ocasió, el meeting ha innundat les xarxes socials de fotògrafes i reaccions curioses.

L'estrany mida dels protagonistes es deu a gigantisme hipofisari i una forma d'onanisme anomenada acondroplàsia , provocant la segona que Amge tingui una mida menor que un nen de dos anys , segons indica 'NDTV'.