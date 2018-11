La Policia Local de Sevilla ha intervingut diversos cotxes fins dalt de taronges conduïts per 5 gitanos a la localitat de Carmona . Segons informa 'ABC' entre els vehicles es trobava una furgoneta en què viatjava un matrimoni juntament amb el fill gran de la parella i un altre vehicle estava conduït per dos germans, després de la inspecció la Policia va procedir a la detenció de les a 5 persones que tenien taronges en bosses ia granel .

< p>

El delegat de Seguretat, Mobilitat i Festes Majors , Joan Carles Cabrera, ha comentat que "tenint en compte no només per la comissió del presumpte robatori , sinó perquè a l'interceptar aquesta ??span> mercaderia s'està preservant la seguretat alimentària dels possibles consumidors que haurien tingut aquests 4.000 quilos de taronges". Els detinguts per suposat robatori de les quatre tones de taronges van al·legar que els tenien per 'consum propi' . < / span>