La companyia sueca Spotify ha publicat un informe en el qual detalla el consum de música produïda a 'Operación Triunfo 2017' a través del seu portal. En ell, la plataforma de streaming ha detallat el top de cançons, artistes i gales més escoltades durant el format, que arribarà al seu final el proper dilluns 5 de febrer .

< i> City of stars , interpretada per Alfred i Amaia és amb molta diferència la cançó més escoltada. Interpretat el passat 12 de novembre, el duet compta amb més de 4.700.000 reproduccions a YouTube i altres 2.730.000 a Spotify . A més, Amaia suma diversos èxits més: Amb les ganes , de Zahara 1.790.000 reproduccions i Shake it out , de Florence The Machine 2.166.000 reproduccions .

No puc viure sense tu d'Aitana i Cepeda , Camina himne de la present edició i Issues cançó de Julia Michaels interpretada per Aitana formen un top 5 completat amb la versió grupal de la Revolució sexual , de la Casa Azul.

quant a artistes, els més escoltats són Amaia (925.000 oients mensuals), Aitana (601.000), Alfred ( 473.800), Roi i Ana Guerra (390.000 i 377.000), mentre que les tres últimes places les ocupen Joan Antoni , Marina i Mimi respectivament. < / p>

Finalment, les gales més escoltades de l'actual edició d'Operación Triunfo han estat la cinquena, quarta, sisena i setena per ordre d'escoltes, destacant la tercera posició de la gala especial de duets.