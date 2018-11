La policia ha detingut aquesta setmana passada quatre persones per maltractament en l’àmbit domèstic. Aquests quatre arrestos formen part dels disset que el servei va fer entre dilluns i diumenge passats.

La primera de les detencions va tenir lloc dilluns i va ser la d’un home resident de 41 anys que va ser detingut a Encamp després que la patrulla fos requerida per una desavinença conjugal. Ja dijous, i en aquest cas a Santa Coloma, una dona i un home residents de 38 i 43 anys, respectivament, van ser detinguts pel mateix delicte de maltractament en l’àmbit domèstic, per una agressió mútua. A l’últim, diumenge, a Andorra la Vella, un home resident de 41 anys, va ser detingut per haver maltractat, suposadament, la seva filla major d'edat.

D’altra banda, divendres, al Pas de la Casa, els agents van detenir un home no resident de 34 anys, com a presumpte autor dels delictes de maltractament, amenaces, injúries, resistència i desobediència greu als agents de la policia. La patrulla havia estat requerida en un establiment hoteler del Pas de la Casa, ja que l'home es trobava “molt esverat, increpant i cridant amb agressivitat a la resta de clients de l'hotel”, segons informa la policia. En intervenir els agents, els va proferir amenaces i els va injuriar. Una altra persona, un home resident de 47 anys, va ser detinguda a la Massana per incomplir una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Altres tres persones van ser detingudes per delictes contra la salut pública. Així, el dimecres, a la frontera del riu Runer, un home no resident de 33 anys va ser detingut en possessió de 0,5 grams de cocaïna i dues cigarretes confeccionades amb marihuana. L’home accedia al Principat viatjant com a passatger en un turisme particular. L’endemà, i al mateix punt fronterer, un home no resident de 40 anys, va ser detingut per possessió d’1,2 grams de cocaïna. En aquest cas, també viatjava com a passatger d’un vehicle particular. Ja diumenge, a Andorra la Vella, un home resident de 22 anys, va ser detingut amb 0,9 grams de cocaïna i 5,9 grams de marihuana. El control va tenir lloc a la via pública.

A l’últim, altres vuit persones van ser detingudes per donar positiu al control d’alcoholèmia. En set dels casos el positiu va ser detectat pels agents arran de controls rutinaris, mentre que en un altre dels casos, va ser per una infracció al Codi de la circulació que va cometre el conductor. El positiu més elevat va ser de 2,39 grams d’alcohol per litre de sang, que va donar un resident temporal de 28 anys en un control rutinari.