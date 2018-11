“El conte és l'excusa per realitzar l'activitat i potenciar la teatralització i la interacció entre els nens i la persona que explica el conte”. El conseller de Cultura de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, té clar que el quart cicle de contacontes en francès és una activitat d'oci per als menuts assistents però a la vegada apunta que és una activitat per “fomentar l'interès i el respecte envers altres cultures i serveix per aportar un petit granet sorra per construir la identitat dels joves de la parròquia”. El conseller ha explicat, durant la roda de premsa de presentació del cicle, que aquest porta també en si mateix una obertura cap a l'alteritat, de la mateixa manera que ho feien els cicles precedents.

Com ja ha passat en les anteriors edicions, l'activitat se celebrarà a la biblioteca comunal universitària de la parròquia laurediana i aquest cop s'allargarà del febrer al maig d'enguany i va adreçada a infants a partir de cinc anys. La primera teatralització es farà aquest dissabte 3 de febrer a partir de les onze del matí amb el conte 'Contes d'hiver'. A partir de la mateixa hora el pròxim 3 de març el conte escollit serà 'Histories d'ours' i el seguirà el 7 d'abril amb 'Sacres lions'. Finalment, l'últim conte que tancarà el quart cicle serà 'Fleurs enchantees'. Els més menuts podran gaudir del conte explicat en francès i també podran interactuar amb la persona que l'explica a través de diversos objectes i teatralitzacions.

Roig ha fet també un balanç positiu de les edicions passades, ja que han aconseguit aplegar més de 450 participants, amb una mitjana de 35 assistents per conte. L'objectiu és mantenir aquestes xifres d'assistència. Precisament, veient la forta demanda, la responsable de la biblioteca, Elisabeth Gil, ha recordat que les places són gratuïtes però limitades, i per tant es recomana als interessats que reservin plaça quan abans millor. Es pot fer a travès de correu electrònic, telèfon o a la mateixa biblioteca.