Els treballs per enderrocar l’antic edifici administratiu d’Andorra Telecom a l'avinguda Meritxell s’estan culminant aquests dies, ja que està previst que en aquest inici de setmana ja estiguin finalitzats. Aquestes obres formen part del projecte de construcció de l’edifici ‘The Cloud’.

Tal com recorden des d’Andorra Telecom, tot el procés per enderrocar tant aquest edifici com l’antiga caserna dels bombers, s’ha fet seguint els criteris de la certificació Leed Or, que preveu el mínim impacte per a l’entorn, els veïns i també per a la circulació.

Un cop finalitzats aquests treballs d’enderroc, començaran els que van encaminats a condicionar i també fer el micropilotatge de l’edifici de serveis, que ocupa la part central del terreny i que quedarà integrat en la futura estructura de ‘The Cloud’, ja que no s'enderroca. Cal recordar que en aquest edifici hi ha les connexions de fibra òptica de la vall central.

Els treballs d’enderrocament els ha fet l’empresa TP Unitas per un import de 241.785 euros i van començar a finals d’octubre.