Les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística mostren que el tràfic per Internet en GB durant el 2017 ha crescut un 48,4% respecte el 2016 i s'ha situat en 28,45 milions de GB. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 5,20 milions de GB, un 18,3% del total, i quant al tràfic internacional, ha estat de 23,25 milions de GB, un 81,7% del total. Durant el mes de desembre, se situa en 2,59 milions de GB, amb un creixement del 14,9% respecte al desembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 74.204 GB, un 2,9% del total (amb un descens significatiu respecte al desembre del 2016 del 87,4%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 2,52 milions de GB, un 97,1% del total. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que al desembre augmenta un 69,6% respecte al mateix mes del 2016.

Quant al tràfic telefònic de minuts sense Internet, les dades acumulades al llarg de l’any 2017 se situen en 196,91 milions, amb un descens de l'1,6% respecte a l’any 2016. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 128,94 milions (65,5% del total i un augment de l'1,4%) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 67,97 milions (34,5% del total i un descens del 6,9%). Així mateix, el tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el passat mes de desembre, se situa en 18,11 milions, amb un augment del 5,7% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat d’11,80 milions de minuts (65,2% del total i un creixement del 12,2%), mentre que el tràfic internacional ha estat de 6,31 milions de minuts (34,8% del total i descens del 4,8%).

Pel que fa als abonaments per servei, les dades mitjanes de tot l’any 2017 se situen en 46.785 abonats per a la telefonia fixa, que suposa un descens de nou dècimes respecte a l’any 2016. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 77.800 abonats, un 6,8% més i per a Internet de banda ampla se situen en 32.977 abonats, un 5,8% més. Així mateix, al desembre se situen en 47.287 abonats als serveis de telefonia fixa, 80.337 abonats als serveis de telefonia mòbil i 34.284 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen un lleuger augment d'una dècima respecte al mes de desembre de l’any anterior en telefonia fixa i del 5,5% tant en telefonia mòbil com en abonats a Internet de banda ampla. Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca el creixement en abonaments a 'canals de veu per centraleta IP', amb un 96,2% respecte al mes de desembre de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca l'augment del 7,3% dels contractes.