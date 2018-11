L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha donat a conèixer en el seu últim estudi alguns dades importants pel que fa a la nutrició .

Un exemple és que les joves amb edats compreses entre els 13 i els 17 anys són les que més sucres afegits consumeixen . Per això, va bé recordar que hi ha opcions de xocolates, refrescos, llaminadures i cereals amb els que encara és possible seguir alimentant-nos saludablement sense perdre sabor ni seguir comptant calories.

L'estudi " Adequació de la ingesta de sucres totals i afegits a la dieta espanyola a les recomanacions: estudi ANIBES ", coordinat per la Fundació Espanyola de la Nutrició ( FEN ) i publicat per la revista científica Nutrició Hospitalària , llança que les adolescents espanyoles són el grup de població que més quantitat de sucres afegits consumeixen . A més, la mitjana espanyola se situa en el 7,3% de l'energia total consumida i, en nens i adolescents, les xocolates, iogurts i llets fermentades, sucs i nèctars i cereals d'esmorzar i barretes de cereals són els alguns dels aliments i begudes que més sucres afegits aporten. l'Organització també recomana que el consum de sucres afegits s'hauria de reduir a menys del 10% de la ingesta calòrica total .

Amb aquests resultats, l'alarma sorgeix de seguida al voltant de l'alimentació que consumim diàriament i de la qual prenen exemple l us més joves i els no tan joves < / b>. Bussejant entre recomanacions saludables per picar entre hores, acompanyar un berenar o finalitzar unes postres, tot són excuses per menjar ràpid i ma l. Però, tant si estem seguint una dieta com si no, hi ha una abundant quantitat de productes que ofereixen alternatives més saludables i que poden atreure la nostra atenció per donar-nos un capritx sense que ens embargui la culpa posterior.

Xocolata ??b>. La xocolata està permès si porta un alt percentatge de cacau. Per als amants xocolaters, sempre hi ha un bon moment al llarg del dia en què dedicar-se uns minuts per degustar un trosset d'una tauleta amb un 70% o més. Què seria del moment dels cafès de després de dinar sense el truc de endolcir amb una unça?

Refrescs . És aconsellable ingerir els àpats del dia acompanyant-les amb aigua, sobretot si mengem fora de casa, però com aquesta no sol ser la nostra decisió, hi ha certs refrescs que poden resultar una bona opció si són light o zero, sempre que no excedim la recomanació diària de sucre.

Llaminadures . Els dolços permesos i recomanats són les llaminadures sense sucre Yummeat, pioneres a Espanya per la seva 0% i amb una àmplia varietat per fer-nos gaudir sense haver de comptar sucres, greixos ni calories.

Cereals . L'alternativa més còmoda és consumir-los en barretes, fàcils de transportar i comestibles en qualsevol lloc ia qualsevol hora. Les millors són les que porten inclosos trossos de fruita o fruita seca i sempre sense extres perjudicials afegits, és clar.

Les estones en què vam gaudir del menjar són aquesta part del dia en què ens podem relaxar i prendre'ns una estona per a nosaltres, ja sigui amb amics o en soledat, així que no els desaprofitem ni fiquem la pota amb l'alimentació ja que el que mengem avui, ens definirà demà.