Les inscripcions per participar a les activitats infantils de les vacances de carnaval a Andorra la Vella s'obren aquest dilluns, segons informa el comú de la capital. Cal dir que el programa d’activitats infantils de les vacances escolars que ha dissenyat el comú d’Andorra la Vella per a infants d’entre 2,5 i 18 anys ofereix aquest any una dotzena de propostes esportives i lúdiques. Les activitats cobreixen els períodes de vacances de carnaval (del 13 al 16 de febrer), Setmana Santa (del 26 al 29 de març el primer torn i el 3 d’abril el segon torn) i la segona Pasqua (del 22 al 25 de maig).

El programa ofereix cursets de natació i campus de bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol, ball esportiu, un de multiesportiu i el Campus Luanvi, a més de les activitats que es fan als casals d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma. En aquesta edició, com a novetat, hi haurà una setmana blanca i un campus que combina el futbol sala i l’anglès. El projecte, elaborat de manera conjunta entre els departaments de Social i Esports, ofereix un total de 1.061 places, el que suposa una setantena més que l’any passat. Concretament, se n’han reservat 385 per a les vacances de carnaval i 676 per a les de Setmana Santa.

Les famílies que inscriguin més d’un fill gaudiran d’un 25% de descompte per a la resta de germans. Les que no puguin assumir el cost de qualsevol de les activitats hauran d’adreçar-se al servei d’Atenció Social del comú. En cas que un infant pateixi alguna discapacitat i necessiti un monitor d’integració, caldrà adreçar la petició al departament de Social per formalitzar la demanda.

Aquest any col·laboren una dotzena d’entitats esportives en l’elaboració del programa. El Govern i el BancSabadell d’Andorra, a més, participen en el Campus Luanvi. Les famílies interessades es poden adreçar al casal d’infants El Llamp, la Ludoteca de Santa Coloma, al Centre esportiu dels Serradells i al lloc web www.andorralavella.ad/inscripcions.