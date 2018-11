Escolta la nostra playlist setmanal al complet aquí .

Ho vaig escoltar i em vaig enamorar. Així ho vaig compartir en xarxes socials. El nou de CLAIM em va impactar de forma directa ia traïció. L'últim single del grup murcià va arribar al meu minuts abans de sortir de festa divendres passat: Seria aquest estat d'èxtasi el que va provocar tan bona recepció?

Sigui com sigui, s'han guanyat a pols formar part d'una review setmanal on donem cabuda a tot tipus de música i format. Pop , indie, single, LP, recopilatori; música sense etiquetes i falta de prejudicis. Música que val la pena ser recomanada:

CLAIM – CORRE SALVATGE (single / videoclip, Són Bons)

És costum que entre aquestes línies presti atenció a l'escena emergent nacional. Vinguts de Múrcia -beneïda terra! – i recentment fitxats per Son Bons, CLAIM comencen l'any presentant el seu (seria) candidatura per formar part d'innombrables festivals.

Barbados (autoeditat , 2016) avalava la qualitat del seu pròxim treball i aquest primer avançament la confirma. Acompanyada per un divertit videoclip, Corre salvatge és una bona invitació a l'optimisme. Estarem atents al que ha de venir. Han aconseguit atrapar-.

M? BU – D? CIMO: DIRECTE EN ESTUDI UN (LP, Autoeditat)

Mäbu compleix deu anys i ho celebra muntant una gran festa. Celebrada en Estudi Un, la gresca va prendre forma d'àlbum i arriba ara a tots nosaltres. Mikel Izal , Iseo, Jorge Marazu, Rozalén o Mikel Erentxun van voler sumar-se a l'esdeveniment i aportar el seu granet de sorra.

desè és un producte elaborat amb cura i cura, un perfecte resum del que han estat aquests deu primers anys de carrera del grup madrileny; un " Best of ' humil que tracta de fugir de la cutre etiqueta de recopilatori vestint tots els seus talls amb vestit de gala. Si ja t'agradava Mäbu, t'encantarà. Si no, hauries de tornar a provar.

X Ambassadors – JOYFUL (single, Intesrscope Records)

Si hi ha alguna cosa que fa especial a X Ambassadors és la seva extrema versatilitat. El mateix et fan saltar amb un pad, que et fan plorar amb un piano. En aquesta ocasió, Joyful aconsegueix arrebatarte, com a mínim, un parell de llàgrimes. In crescendo, la seva melodia t'abraça fins a aconseguir escanyar.

Si bé normalment aconsegueixen incorporar elements actuals sense perdre la seva essència, Joyful serveix com a mostra de l'autèntica base teòrica de X Ambassadors. Escoltant aquest últim tema comprendràs molt millor la mixtura a la qual ens tenen acostumats. Tremendo lirisme.

< p> THIRTY SECONDS TO MARS – Dangerous NIGHT (single, Interscope Records)

Lluny queden les melenes llargues i els aires rockers. Thirty Second to Mars insisteixen en el canvi. Ni a millor, ni a pitjor, el grup de Jared Leto segueix evolucionant i aquells que hem seguit la seva constant metamorfosi, vam gaudir amb cadascuna de les seves noves peces.

La seva obra no és excloent. Escolto Closer to the edge ( This is war , 2009) just després de Dangerous night i no em grinyola. De fet, ho gaudeixo amb un somriure d'orella a orella. Aquest és el seu veritable èxit. Molen.

GIRSES – dE PEIXOS I FLORS (LP, Hook Management)

És estrany que el cinquè disc d'un grup malbaratament la mateixa frescor que el primer. Alegre, desenfadat i colorit, De peixos i arbres aconsegueix aixecar al més muermo de la festa. Enganxós i contundent, sonarà i ressonarà en el circuit festivaler nacional.

Els germans Gaztañaga segueixen esprement la fórmula bailonga que els acompanya des de fa diversos treballs … i ho fan de luxe.