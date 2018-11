Arctic Monkeys, ASAP Rocky, Bjork, Lorde i Tyler, The Creator estaran en el proper Primavera Sound. Així ho ha comunicat el propi festival aquest diumenge a les 22.00 hores.

L'anunci oficial estava programat per realitzar-se el proper dilluns 29 de gener , però l'organització ha decidit saltar-se l'acordat i avançar l'anunci, esperat per tota l'escena alternativa i aplaudit després de ser comunicat. Segons informen diverses fonts, la causa de l'avenç ha estat un decisió del grup britànic Aneu-los , que va filtrar el cartell complet per error.

conegut pel seu caràcter innovador i diferent, el festival comptarà amb els primers espases de l'escena internacional i, per descomptat, de la nacional. Més enllà dels ja esmentats, Primavera Sound 2018 comptarà amb les actuacions de Nick Cave, Haim, The National, The War on Drugs ß Father John Misty .

En l'àmbit nacional , destaquen les confirmacions de Hinds i C. Tangana .

Després de l'anunci final, el preu de les entrades ascendirà, superant els 180 euros fixats fins al moment . El festival encara no ha anunciat el preu actual dels abonaments.