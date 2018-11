Autocars Nadal i Julià gestionen el bus turístic d'Andorra, que funciona des de l'1 de juny fins el 31 d'octubre. Durant aquest període es fan sortides tots els dies de la setmana, inclosos els dissabtes i els diumenges, i cada dia es fa un itinerari diferent. Els set proposats recorren totes les parròquies del Principat de manera temàtica, amb fils conductors diferents, com ara l'art romànic, les tradicions o els oficis. Nadal i Julià es van unir per crear una línea regular d'autocars anomenada Directbus, que connecta Andorra amb Barcelona.

El bus turístic és un negoci que funciona i no només a Andorra. Actualment la marca City Tour de Julià és present a catorze ciutats de set països diferents, amb més de 200 vehicles. El grup Julià, regentat per la tercera generació familiar, gestiona els busos turístics de ciutats tan rellevants com Barcelona, Madrid, Londres, Ciutat de Mèxic, San Francisco, Marràqueix, Roma i Sant Sebastià. El mes de febrer va iniciar l’operació del bus turístic de Roma 'I love Rome City Tour', que preveu aconseguir els 320.000 passatges després del primer any d’activitat. L'any 2016 la divisió de busos i trens turístics City Tour va facturar 60 milions d’euros, amb un increment del 17% respecte a l’any anterior. De fet, aquesta marca s’ha situat en els últims anys com un dels principals operadors de busos turístics a tot el món de busos turístics a tot el món.

L’altra divisió, la de turisme, és la més gran del grup, que l’any passat va tancar amb 225 milions d’euros. Les principals marques són Julià Tours, Julià Travel i Julià central de viatges. L’oferta turística de Grup Julià es completa amb el servei iVenture Card, un aglutinador d’activitats i experiències turístiques a la ciutat, amb presència creixent en les principals en l'àmbit internacional. Aquesta divisió disposa de centres operatius a Barcelona, Madrid, València, Màlaga i oficines a diverses ciutats d’altres països com ara l’Argentina, que a la seva oficina de Buenos Aires té uns 200 empleats. La tercera divisió del grup està liderada per Autocars Julià, que va augmentar les vendes un 4% l’any passat respecte a l’anterior exercici, fins arribar als 23,3 milions. Precisament a finals del 2016 l’empresa catalana va tancar el contracte de transport col·lectiu amb el grup Seat, que suposa fer 425 serveis diaris i el transport de més de 4.000 treballadors de l’automobilística. El grup dona feina a 626 treballadors i el 2016 va facturar 302 milions d'euros.