Els efectes de les criptomonedes i de la tecnologia 'blockchain' en el mercat immobiliari ha centrat la conferència de Gerard Duelo, vicepresident de GD Brokers Inmobiliarios. Una blockchain (cadena de blocs, en anglès), també coneguda per les sigles BC, és una base de dades distribuïda, formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha estat publicada, emprant un segellat de temps confiable i enllaçant a un bloc anterior. Per aquesta raó, és especialment adequada per emmagatzemar de forma creixent dades ordenades en el temps i sense possibilitat de modificació ni revisió. Les dades emmagatzemades en la cadena de blocs normalment solen ser transaccions (per exemple financeres); per això, és freqüent anomenar a les dades, transaccions.

Segons el ponent, amb la 'blockchain' s'agilitaran les transaccions immobiliàries que tindran velocitat, transparència i seguretat. Així mateix, assegura que es consolidaran els anomenats 'smart contracts' (contractes intel·ligents) que automatizaran els procesos de compra-venda d'habitatges. Gerard Duelo ha ofert una conferència a la Llacuna organitzada pel Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA). A més, és el promotor d'una criptomoneda, el croat.

Amb aquesta moneda, de recent creació, ja s’hi fan operacions comercials, i pretén seguir els passos de bitcoin (BTC), que actualment és la moneda criptogràfica de referència. De fet, el croat presenta alguns avantatges a nivell tècnic respecte de bitcoin: és totalment privat en les transaccions i incorpora millores en accessibilitat i estabilitat. Ara mateix, per exemple es pot pagar amb el croat el forfet a l'estació d'esquí nòrdic de Lles i a la casa rural Cal Xelín, a Calonge de Segarra.

En el cas de Lles, des del dissabte 13 de gener, va entrar en funcionament el sistema de pagament amb croats. Cada unitat són 0,50 cèntims d'euro, així que el forfet costa 25 croats. Tenen un valor global, per la qual cosa poden ser utilitzats a qualsevol país, en qualsevol moment. Croat també és de codi obert; la seva arquitectura és pública, ningú posseeix ni controla el croat i qualsevol hi pot participar.