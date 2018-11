Demòcrates per Andorra referma el seu compromís amb el procés de transformació del país que segueix avançant, ara en matèria energètica, amb la nova Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic que ha elaborat el Govern. La formació entén, segons explica en un comunicat, que aquesta és una pota fonamental del projecte demòcrata que busca convertir Andorra en un país “modern, obert, competitiu i homologable”, ara també d’acord amb els estàndards de sostenibilitat i amb l’objectiu estratègic d’assolir un major sobirania energètica, així com per donar compliment als compromisos internacionals adquirits amb la ratificació de l’acord de París per la lluita contra el canvi climàtic.

El projecte de llei elaborat pel ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Sosteniblitat demostra, segons el partit, el compromís polític del Govern amb un nou model energètic que persegueix la reducció de la dependència energètica de l’exterior i l’augment de l’ús de les energies renovables al darrer del qual s’articulen hàbits socials i pràctiques econòmiques i de consum socialment més justes i beneficioses per al medi ambient. Aquest compromís es veu també amb el rol exemplar de les administracions que introdueix la llei.

En aquest sentit, DA considera que, a banda de la Llei de transició energètica, el Pla d’infraestructures energètiques serà fonamental per tal de planificar i sistematitzar el conjunt d’accions i de projectes que portaran el país cap a una economia verda i sostenible. “Som conscients del repte que aquest canvi de model suposarà per al sector públic, que està liderant la transformació a través de FEDA, i també per al sector privat amb noves oportunitats de negoci. Bona mostra en són el Pla Engega o la posada en marxa del servei de la bicicleta elèctrica, conjuntament amb els comuns”, asseguren en el comunicat.

Demòcrates per Andorra està convençut que amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, Andorra fa un pas més en el camí per assolir els objectius de reducció d’un 37% de les emissions l’any 2030 establerts a l’acord de París, la primavera del 2016, d’una banda, i de treballar decididament per augmentar la capacitat de producció elèctrica per cobrir el 33% de la demanda interna, percentatge que actualment és tan sols dels 17%, amb horitzó a l’any 2030.