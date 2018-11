L'SnowBreak 2018, festival d'esquí i música que té lloc al Pas de la Casa, donarà el tret de sortida aquest cap de setmana. Tal com ha informat l'organització de l'esdeveniment, l'operador turístic Route du Soleil, les entrades ja estan totes esgotades i impliquen l'arribada de més de 1.500 belgues aquest cap de setmana (també un grup reduït d'holandesos), més 2.000 belgues més el cap de setmana vinent. Tots ells fan estades d'una setmana al Pas de la Casa seguint un programa d'esquí, concerts, festes i activitats d'oci a la neu, i tenen edats compreses entre els 20 i els 35 anys. Comptant els membres de l'organització, els espònsors i artistes convidats, Route du Soleil calcula que gairebé 4.000 persones faran estada al Pas de la Casa els propers quinze dies en el marc d'aquest esdeveniment.

Per als concerts més destacats l'operador ha llogat al comú d'Encamp la sala de festes del complex esportiu, però per minimitzar qualsevol problemàtica ha contractat seguretat privada i també servei de neteja. La voluntat, han informat des de Route du Soleil, és col·laborar amb el comú perquè no hi hagi incidents. De fet, des de la corporació han explicat que aquest festival és un exemple a seguir per a d'altres esdeveniments que tenen lloc al Pas relacionats amb joves i festa nocturna, tenint en compte la campanya d'oci cívic que s'ha començat a implantar aquest hivern, amb la col·laboració del Govern. De fet a l'edició SnowBreak de l'any passat, que va portar un nombre de belgues una mica inferior al d'aquest any, la seguretat va funcionar i també el servei de guies que portaven i que controlaven que els assistents no alteressin l'ordre públic.

L'SnowBreak és, assegura l'operador turístic, el segon festival d'esquí més gran d'Europa, que també ha fet parada a estacions de Suïssa i França. A banda dels concerts al centre esportiu, també se'n faran a bars i restaurants del Pas. De tots els assistents, el 92,5% serà la primera vegada que venen a Andorra. Comptarà amb la participació de DJ de renom com Roméo Elvis i l'activitat estrella serà la baixada per les pistes del Pas de la Casa de vora 2.000 participants al festival, vestits de Pare Noel.