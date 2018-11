Tot i ser l'òrgan més gran de l'ésser humà, la pell no sempre rep totes les atencions i cures que hauria de i aquesta és un clar reflex de la salut. El simple fet d'estar exposats a una contaminació constant o portar una vida estressant pot fer que aquesta no llueixi tot el bella que podria. Davant d'això han sortit un bon nombre de cosmètics que parlen de les seves virtuts per diferents mitjans de comunicació però el que més ha aconseguit calar entre el públic, en els últims mesos, i amb força diferència, és la Black Mask (o mascareta negra) Aquí al bloc el-nacional expliquen amb tot luxe de detalls tots els ingredients amb què compten i les seves propietats. En aquesta ocasió, ens hem volgut centrar en els grans beneficis que pot aportar.

1. Digues adéu a la pell greix. Hi ha persones que tenen una certa predisposició genètica a comptar amb una pell més grassa i aquesta fa que es vegi sempre amb un excés de sèu molt poc afavoridor. Amb la Blask Mask s'aconsegueix remoure el greix i la brutícia que un hagi pogut acumular a la pell amb uns resultats visibles des de la primera aplicació.

2. Els punts negres ja són història . Diuen que fins que un no prova una màscara negra sobre el seu rostre no és capaç de fer-se una idea de la quantitat de punts negres amb què compta. N'hi ha que són molt evidents, però altres s'oculten molt millor a la vista, sense que per això el seu perjudici en la salut de la pell sigui menor.

3. Afavoreix la desaparició de l'acne . Fins i tot quan es passa la pubertat hi ha pells rebels que es neguen a madurar fins a aconseguir acomiadar d'aquests poc afavoridors grans a la cara. Tot i que no s'eliminen en aplicar aquesta Black Mask, si que és veritat que ajuda en la lluita contra la seva aparició.

4. Les arrugues es minimitzen . És precisament l'ingredient que li dota d'aquest color tan característic a aquesta mascareta (el negre) el causant d'això. Ens referim al carbó de bambú. Aquest s'encarregarà de que les rugas no semblin tant i d'aportar lluminositat a la cara.

Per si fos poc cal tenir en compte que l'aplicació d'aquesta mascareta és d'allò més senzilla. El que que es recomana és netejar primer la zona on es vagi a aplicar amb aigua calenta i sabó. Després cal procedir a assecar molt bé i repartir la mascareta de forma homogènia. Una vegada que es deixa actuar una mitja hora, tan sols cal estirar-la i treure les possibles restes amb aigua.

En la mateixa línia convé saber que un ingredient secret de bellesa es troba en les mateixes peles de fruita que acostumem a rebutjar. En elles es concentren nutrients, vitamines i fibra fonamentals per al bon funcionament de l'organisme, el que acaba per notar-se a l'exterior. Un exemple d'això, encara que pogués semblar estrany, és menjar el kiwi sense pelar (simplement, rentant bé abans) per la vitamina E que d'ella s'obté.