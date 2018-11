Hi ha qui no necessita més de 40 o 50 metres quadrats per viure. Les minicasas, així és com es diu a aquest nou disseny d'arquitectura, s'han convertit en un èxit en molts països europeus. Es tracta d'habitatges de no més de 40 o 50 metres quadrats, algunes situades al mig del camp i moltes d'elles dissenyades amb material prefabricat. És el cas de les cases prefabricades de formigó de Smartliving , ideals per a qualsevol lloc i permeten seva ampliació al llarg del temps.

Viure en un espai reduït no és missió impossible, tampoc sinònim d'aclaparament ni falta d'espai, tot es tracta del disseny i la distribució. Quins són els beneficis de les minicasas? Doncs bé, són cases que solen tenir un preu de compra més baix, necessiten menys manteniment i la despesa energètica que comporten és menor.

Aquesta tendència va néixer al Japó cap als anys 90 i es va propagar als Estats Units després la crisi econòmica. El motiu? La necessitat de construir cases a un preu més baix donada la conjuntura econòmica i l'alt preu dels immobles. El corrent s'ha anat estenent per països com el Regne Unit, França o ara fins i tot Espanya.

Raó per la qual són cada vegada més les empreses que produeixen aquest tipus de cases. Algunes d'elles, com en el cas de Smartliving es tracta a més d' cases prefabricades de formigó o modulars, el que li afegeix més avantatges encara.

Cases mini prefabricades < / b>

Les cases modulars tenen una sèrie d'avantatges respecte a l'arquitectura convencional. Són construccions que es realitzen de forma molt més ràpida, el que comporta un estalvi en les despeses de construcció. A més, els materials permeten un major estalvi energètic, ja que l'arquitectura està feta amb tecnologia d'alt nivell per aprofitar bé els corrents i la llum solar.

El material dels mòduls, a més, sol tenir un gruix important que permet l'aïllament de forma estratègica, afegint un estalvi energètic important.

Amb aquests avantatges són molts els que s'han sumat a la moda de les minicasas modulars . Molts experts coincideixen a afirmar que 40 metres quadrats ben dissenyats poden constituir una gran casa amb tot tipus de luxes encara que no ho sembli. Que siguin petites, com assenyalen molts, no vol dir que la seva qualitat sigui pitjor o que la seva comoditat no sigui òptima.

Segones residències

A Espanya les minicasas estan tenint molta sortida al mercat de segones residències. A més, el fet que algunes d'elles siguin transportables les fa encara més cridaneres per al sector.

Els beneficis d'aquest tipus d'arquitectura han fet que siguin moltes les marques que s'hagin interessat per les minicasas prefabricades . Smartliving per exemple posarà a la venda un nou model de minicasa prefabricada de 15m2 per només 23.900 & euro ;, ho farà el 15 de març. Per saber més hauràs de veure les fotos i deixar-te seduir per aquesta mini arquitectura que encara que no ho sembli pot ser més creativa i funcional del que t'imagines.