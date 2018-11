El casament d'uns amics o familiars pot ser una cosa molt especial que tots recordem durant molts anys. Però igual de divertit i destacable pot ser la organització del comiat de soltera o solter, de manera divertida i memorable. Has de organitzar un comiat de soltera a Barcelona i et falten idees? ¿Es casa el teu millor amic i no saps com celebrar el final de la seva solteria? En aquest article et donem algunes idees sobre diferents formes de celebrar comiats de solter , tant per a nois com per a noies.

Comiats de soltera amb spa

Si es casa la teva millor amiga, una germana o tu prima i voleu organitzar alguna cosa menys convencional i més tranquil aquesta pot ser una bona idea. Hi ha moltes variants per a aquest tipus de pla, des d'una tarda a un spa a unes hores de banys termals més un sopar en un hotel bonic. Tot depèn del pressupost que es vulgui destinar i les ganes de cada grup de passar-ho bé.

Activitat d'humor groc

Ve sent tradició aquests darrers anys, tant per als comiats de soletera com per a les de soletero. S'organitzen gimcanes, matins de paintball, espectacles i altres activitats combinades amb algun xou d'humor groc, com un bon monòleg personalitzat. Tot per passar una estona de rialles i guardar un bon record.

Tallers per a comiats

Vols organitzar un comiat alguna cosa més productiva? Doncs aquesta pot ser l'opció més interessant per a tu. Un taller temàtic sobre alguna cosa que li pugui agradar al futur marit o esposa. Taller de salsa, de country, dansa del ventre o fins i tot de dibuix masculí al nu o twerking. L'important per a aquest cas és que abans t'informis del que li agradaria al teu amic o amiga. De fet saber com organitzar un comiat de soltera no és fàcil i per això cal informar-se bé i conèixer bé els gustos del futur casat.

Room scape

s'ha posat de moda en molts sectors aquesta activitat. Serveix a les empreses per realitzar tardes de team building però també als amics per passar una bona estona. El room scape és una activitat ideal per a celebrar un comiat de solter a Barcelona abans d'anar a sopar i sortir de festa. ¿Aconseguireu resoldre el repte i sortir de l'habitació?

Circuit de tirolines

Si al teu grup us van els reptes i us agrada l'esport i teniu ganes de suar una mica, aquesta activitat pot ser d'allò més divertida. A Barcelona trobareu alguns recintes on poder dur a terme aquesta activitat. Genial combinar-la amb una barbacoa a l'acabar o una nit de copes per la ciutat.

Limusina i sopar

Si sou dels que preferiu els comiats de tota la vida, aquesta segurament és l'opció més convincent. No cada dia tenim l'oportunitat de passejar-nos per la ciutat dins d'un cotxe com aquest prenent una copa de cava. És el pla perfecte per combinar-lo amb un sopar en un restaurant bonic i unes copes al bar preferit de la protagonista.