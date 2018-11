Segons es desprèn del IV Estudi de Comparació Online cap al Estalvi Intel·ligent realitzat pel comparador de viatges Rastreator.com, en què descriu com és el perfil del viatger espanyol i les seves preferències, el turisme nacional s'imposa a l'internacional: 85 de les 100 ciutats més demandades són nacionals . De les quals, el top deu està compost per destinacions espanyoles, entre elles estan Madrid, Tenerife, Màlaga i Granada .

Madrid encapçala la llista ??b>, situant-se com la primera elecció nacional a l'hora de viatjar. La capital és una ciutat que sap viure. Per això els seus visitants haurien d'experimentar aquest mateix privilegi. La idea que els hostes connectin amb ella com ho faria un madrileny és l'objectiu principal del Barceló Torre de Madrid . Amb el segell del dissenyador Jaime Hayon , el nou "it-hotel" de Madrid es troba al cor de la ciutat, Plaça d'Espanya , per oferir tant a hostes el Madrid més unconventional: una gastronomia dual, un disseny únic i els millors plans de la ciutat.

Com descriuen les conclusions de l'estudi, les destinacions escollides per fer turisme són variats, però els urbans i els costaners resulten favorits a parts iguals. Així, el 52,3% dels enquestats assegura que prefereix viatjar a ambients urbans, i un 52% prefereix fer-ho a la platja. D'aquesta manera, les ciutats costaneres amb una proposta cosmopolita atractiva com és Magala, són les grans favorites . Perquè aquells que aposten per aquesta opció puguin conèixer la ciutat des del punt de vista d'un local, l'hotel Barceló Màlaga ofereix un servei pioner que connecta viatgers amb els veritables insiders de Màlaga i els descobreix tots els plans que no compten les guies de viatge. D'aquesta manera, els visitants coneixen la ciutat de destinació d'una manera més real, integrant-se amb la gastronomia, l'art, la cultura i, per descomptat, amb la seva gent, de la mà dels millors ambaixadors de la ciutat.

D'altra banda, les destinacions rurals se situen com els predilectes per més d'un terç dels enquestats . Precisament a Granada, una altra de les deu ciutats predilectes, es troba l'opció perfecta per a aquells que busquen un entorn campestre sense renunciar a totes les comoditats i luxes del millor cinc estrelles. La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel és un paradís 'slow', emergit al mig de la Serra de Loja com un diminut poble andalús, té tant amb el que deixar-se seduir que es necessita temps, i sobretot, prescindir del rellotge per gaudir completament dels seus serveis. Entre ells, destaquen els seus tasts de caviar ecològic, els seus tractaments a base d'oli d'oliva verge i les rutes en bicicleta per la Serra de Loja.

A més gairebé un terç dels enquestats coincideix que el més important és la comoditat d'un viatge amb tot inclòs . Per a això, el millor és recórrer a un resort cinc estrelles. En aquest sentit, Barceló Hotel Group acaba de llançar el seu primer Royal Hideaway de les Illes Canàries a Tenerife, una categoria que engloba hotels destí posicionats en el segment luxury i ubicats en localitzacions especials que aposten pel luxe experiencial . Amb el mar com inspiració i situat a primera línia de la platja de La Enramada, Royal Hideaway Corals Resort ofereix una trobada entre el paisatge de Tenerife i l'estètica del fons marí i les seves corals. Un resort en què estada serà sinònim d'experiència, on l'hoste podrà gaudir de plans dissenyats per connectar amb la veritable essència de l'illa i amb l'oceà, descobrint les vivències més autèntiques de Tenerife: un star night cruise per contemplar les estrelles sense contaminació lumínica enmig de l'oceà, una immersió a el Hierro per veure coralls negres o sobrevolar en helicòpter la illa i el Parc Nacional del Teide són algunes de les propostes.