"Només pots ser qui ets" , diu l'inici del seu primer llibre. Jorge Ruíz (Múrcia, 1975) és molt més que el que aparenten les seves cançons. Incisiu i analític, el cantant i compositor de Maldita Nerea segueix apostant per la música amb missatge.

"Sóc un apassionat de la comunicació i els sentiments" , ens confessa afegint que no pot evitar parlar de filosofia en les seves cançons. Ara, deu anys després del seu debut discogràfic, s'estrena com a novel·lista. 'Ballarina' és, a més del títol del seu últim àlbum, el concepte que dóna sentit a la seva primera obra literària.

Pregunta: Amb mateix títol i portada, quant del teu últim disc hi ha a el teu nou llibre?

Resposta: Ha estat tot molt natural. En principi havia de ser un assaig il·lustrat sobre emocions i va acabar sent una novel·la, tot i que jo no llegeixo ficció. La resta va arribar sol i més enllà del criteri comercial.

P: Li sorprèn al públic que un artista de masses faci un assaig?

R: no ho jutjo, però la majoria de la gent no sap que El Secret de les Tortugues és una cançó filosòfica perquè està ballant en una discoteca amb una copa a la mà. Sóc incapaç de fer música buida, però el que m'importa és que la gent senti la meva música, no l'entengui.

P: Per què interpretem el mainstream com una cultura buida?

R: en el pop, com en la moda o al periodisme, hi ha molt clixé. El pop basat en el seguici i un tipus que no festeja no pot parlar-ne. No ho veig malament, perquè jo també sé que és enamorar-se, però basar carreres només en això … jo no podria.

P: Fins a quin punt et consideres diferent dins de l'escena?

R: Vull i tinc vocació d'escoltar i això és molt rar en el pop. Et posen una capacitat d'emissió tan bèstia que t'oblides de la recepció. Si ho fas i et creus que ets un nou Messies, estàs mort. Necessito a l'audiència i per a això, he de ser audiència.

P: maquilles a consciència aquest missatge profund perquè arribi al públic massiu?

R: He fet aquesta reflexió moltes vegades. És molt important veure com arribar a l'audiència sense deixar de ser tu. Això és art. Jo intento donar la meva millor cara, la que més li agradarà a la gent. Aquí no engany a ningú, perquè aquesta cara segueix sent meva. Si aquest canvi és real, et mantindràs en el temps.

P: En quin moment asimilaste això?

R: Jo em vaig trobar a mi mateix quan em van diagnosticar un trastorn d'ansietat i em vaig adonar que el patiment no era una cosa tan tangible. Sort que em vaig creuar a algú que m'ho va dir!

P: D'aquesta evolució neix el concepte de 'ballarina'. Quin significat té?

R: 'Ballarina' és un arquetip positiu universal que recull molts conceptes, entre ells la música. La música és el codi de codis, present fins i tot en els nadons. Em vaig trobar amb aquest arquetip i em va enamorar. 'Ballarina' és una dona i el femení és igual a creació i vida. És el mecanisme biològic que, proper a les emocions, ens ha mantingut aquí.

P: I el concepte 'soroll'? També està molt present al llibre.

R: Els nens petits no jutgen. No ho fan perquè no poden. Ells es van amb allò que els interessa i els agrada. No obstant això, en fer-nos adults perdem aquesta innocència. A més, cada vegada la perdem abans gràcies a Internet. A un nen només li interessa la bona energia, no el soroll. Ells, com les mascotes, busquen i van cap a les 'ballarines' de la gent.

P: Com elimines el 'soroll' de les teves històries?

< p> R: Per escriure una història -fins i tot en una cançó- necessites conèixer-la bé. Si hi ha vegades que no coneixem la nostra pròpia història, com anem a conèixer les de la resta? Quan tu coneixes la teva història, ets crític amb ella i subratlles les seves virtuts, aconsegueixes escriure aquesta història. Jo agafo l'energia informativa que m'interessa per estar millor, no pitjor. I els diners … els diners és el que més soroll té.