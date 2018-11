El Govern veneçolà ha donat un termini de 72 hores a l'ambaixador d'Espanya a caraca s, Jesús Silva Fernández, després que ahir li declarés " persona no grata ??b>" , segons han informat fonts diplomàtiques .

les autoritats veneçolanes van declarar ahir "persona no grata" l'ambaixador " en virtut de les contínues agressions i recurrents actes d'ingerència en els assumptes interns del nostre país, per part del Govern Espanyol ", diu textualment el comunicat difós pel Ministeri de Relacions Exteriors veneçolà .

Aquesta decisió va ser conseqüència d'un" categòric rebuig "a les declaracions del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy , el dia anterior, en què va assegurar que li porten" sense cura "els" comentaris "que pugui fer el mandatari d'aquest país, Nicolás Maduro , després que aquest li titllés de " corrupte ", " racista ??b>" i " colonialista ??b> ".

En el comunicat, i l Executiu de Maduro es remetia a unes declaracions en què Rajoy desitjava per als veneçolans el mateix que per als espanyols, alhora que denunciava que " lamentablement Espanya és un dels països més desiguals de Europa "mentre que" afortunadament "el poble veneçolà" no ha de patir les seqüeles "de les polítiques que aplica el PP .

Recordava també el caràcter "sobirà i independent" de la República Bolivariana , "que va ser conquerit a través d'un complicat procés d'alliberament que va culminar amb l'expulsió definitiva de les forces invasores imperials fa gairebé dos-cents anys" .

el ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfons Dastis va deixar clar ahir a Davos (Suïssa) que el Govern espanyol respondrà amb "proporcionalitat i reciprocitat" a Veneçuela .

el cap de la diplomàcia espanyola elevarà aquest divendres a Consell de Ministres un informe en el qual presentarà les alternatives amb què es compta per donar una resposta a les autoritats veneçolanes.

L'enèsima crisi diplomàtica entre Veneçuela i Espanya va esclatar aquest dimecres després que el canceller veneçolà, Jorge Arreaza , cridés a consultes el seu ambaixador a Madrid, Mario Isea, per una "agressió injerencista i colonialista del Govern del Regne d'Espanya" .

Aquesta decisió va ser considerada pel propi Dastis com " desproporcionada ". Això no obstant, hores després les autoritats veneçolanes van redoblar el seu desafiament declarant " persona no grata ??b>" a l'ambaixador espanyol a Caracas , el que ve acompanyat de la expulsió del país < /b>.

El Govern del país caribeny, que ahir no havia estipulat un termini perquè l'ambaixador abandonés el país, li va comunicar en les últimes hores que disposa de 72 hores per fer-ho . Consumit aquest termini, tornarà a Espanya , segons les fonts consultades.

Espanya i Veneçuela han mantingut diferents disputes diplomàtiques en els últims anys . Prova d'això és que s'han produït diverses trucades a consultes d'ambaixadors recíproques i que des del 2014 el Govern espanyol ha convocat sis vegades a l'ambaixador veneçolà per transmetre alguna queixa.

No obstant això , l'expulsió de l'ambaixador espanyol és un pas que sembla respondre al fet que les autoritats veneçolanes acusen Espanya de ser la principal promotora de les sancions de la UE contra dirigents del país caribeny.