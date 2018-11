L'any 2016, el primer de la posada en marxa de les ajudes a la compra de vehicles de mobilitat sostenible, es van matricular a Andorra 166 vehicles entre elèctrics purs i híbrids endollables, assolint una quota de mercat del 4,3%, la tercera més alta en l'àmbit internacional després de Noruega i els Països Baixos.

El 2017, el nombre de vehicles de mobilitat elèctrica s'ha quedat en 154 i, tenint en compte que les matriculacions globals han augmentat un 18,2% fins als 4.552, la quota de mercat dels vehicles elèctrics ha baixat fins al 3,4%. Així, en el rànquing mundial dels països amb més taxa de penetració dels vehicles sostenibles, Andorra ha baixat de la tercera a la quarta posició. Noruega continua sent el país amb més taxa de penetració, però la segona posició ara és per a Islàndia i la tercera, per a Suècia.

El ministre d'Economia i Innovació, Gilbert Saboya, va indicar fa uns dies que la reducció de la quota de mercat ve motivada per l'important augment de les matriculacions totals, i que l'objectiu més “realista” per als pròxims anys és mantenir-se en el 'top 5' de països, amb una taxa de penetració d'entre el 3 i 4%. A més, Saboya va destacar que si es comptabilitzen les compres de vehicles que ja van rebre l'ajut durant el 2017 però que no han estat matriculats fins al 2018, la xifra augmenta fins als 176, de manera que la quota de mercat, si no passés tant de temps entre la compra i la matriculació, podria haver arribat al 3,8%.

A llarg termini, l'objectiu del Govern és que al 2050 el 50% dels vehicles del país siguin elèctrics. De moment, tenint en compte que el parc automobilístic ascendeix a 81.196 vehicles –segons les darreres xifres, del 2016–, el nombre d'elèctrics i híbrids endollables representa només el 0,4%.

Tot i baixar una posició, el Principat continua al capdamunt d'una llista que lideren els països escandinaus –després d'Andorra el rànquing continua amb Bèlgica i Finlàndia– i, a més, es troba molt per sobre de la quota de mercat mitjana europea, que se situa en l'1,4%. Al país líder, Noruega, més de la meitat dels vehicles que es van vendre l'any passat eren elèctrics o híbrids, gràcies a les importants ajudes i exempcions fiscals que s'apliquen. Però la gran despesa que això suposa també ha obert el debat sobre quan i com s'haurien d'aturar aquestes generoses subvencions.

Gilbert Saboya també va advertir que no tindria sentit mantenir els nivells de subvenció actuals durant molt de temps, perquè no s'hi poden destinar més recursos i, si el volum de matriculacions continua a l'alça, la taxa de penetració dels elèctrics baixarà igualment. De moment la partida de 850.000 euros es manté per al 2018, “però la fórmula no es pot estirar com un xiclet”, de manera que caldrà trobar altres fórmules, com ara desincentivar alguna categoria per poder-ne ajudar una altra. De fet, el ministre destaca que les vendes dels vehicles híbrids no endollables han crescut de manera important tot i no rebre ajudes, però també reconeix que en l'àmbit dels elèctrics i dels endollables continuaran fent falta ajudes “fins que l'oferta no sigui prou potent”. “Avui en dia, no és factible plantejar-se aturar la continuïtat del programa d'ajudes”, va concloure el ministre.