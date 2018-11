L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) ha ratificat les credencials de la delegació andorrana a l'organisme, però amb un advertiment: que a la pròxima sessió, prevista per l'abril, compleixi el reglament que exigeix l'equilibri de gènere o serà suspesa automàticament. La presidenta del comitè de Regles de Procediment, Immunitats i Afers Institucionals del Consell d'Europa, Petra De Sutter, ha exposat aquest dijous davant del ple que la delegació andorrana no compleix els requisits que estableixen que en cada delegació almenys hi ha d'haver una dona titular, ja que és el gènere menys representat. Tot i el toc d'atenció, De Sutter ha agraït a la delegació que hagi admès l'error immediatament i s'hagi compromès a arranjar-ho per a la pròxima sessió.

De Sutter ha explicat que en constatar que la delegació andorrana no complia el reglament de l'APCE, s'ha revisat l'actuació en casos anteriors i s'ha decidit actuar de la mateixa manera: impugnant la delegació. Amb tot, Andorra té de termini fins a l'abril per reequilibrar el gènere en els càrrecs de pes. “És una qüestió de principis”, ha clamat De Sutter. “El Consell d'Europa té un compromís fort amb la igualtat de gènere, i les delegacions andorranes ho han de saber”, ha afegit. La presidenta del comitè de Regles de Procediment, Immunitats i Afers Institucionals també ha lamentat que a l'APCE només un 37% dels membres són dones. “Progressem favorablement, però lentament”, ha admès. També ha intervingut la presidenta del comitè d'igualtat i no discriminació del Consell d'Europa, Elvira Kovács, que també ha agraït el compromís andorrà a solucionar el tema per a la pròxima sessió.

Vernon Coaker, membre de la delegació del Regne Unit, ha exigit la igualtat de gènere i ha subratllat que “des del Consell d'Europa hem de creure el que prediquem”. Sobre Andorra ha remarcat que tot i que “potser ha estat un malentès, hi hem d'insistir”. Damien Thiéry, de la delegació belga, ha recordat que l'anterior delegació andorrana estava formada per tres dones i un home, que era suplent, “i ningú es va queixar”. Amb tot, ha instat a reorganitzar-ho.

En el seu torn d'intervenció, la consellera Judith Pallarés, membre suplent, ha aclarit que l'error es va produir per les presses de reorganitzar la delegació i reequilibrar la representació parlamentària, després dels canvis en els grups parlamentaris liberal i mixt. Per això, els càrrecs de Víctor Naudi, que abans era suplent, i Pallarés, que era titular, es van invertir (ja que el grup mixt té més membres que el liberal). Pallarés ha argumentat davant de l'APCE que la delegació andorrana és molt reduïda, només quatre membres, i que sempre viatgen tots junts per realitzar el màxim de treball. Tot i que entenen la reclamació de l'APCE, la consellera també ha lamentat que s'hagi instat al debat de gènere per l'error andorrà, “quan hi ha altres delegacions més nombroses que s'ho haurien d'aplicar més”.

Per la seva part, el president de la delegació, Carles Jordana, ha insistit davant l'APCE que ha estat un error intern, per voler ser “més papistes que el Papa”, i ha reiterat que per a la pròxima sessió estarà arreglat. De fet, el Consell General haurà de tornar a votar la representació de la delegació andorrana, de manera que una dona sigui titular. Actualment, Jordana i Naudi en són president i titular, respectivament, i Pallarés i Patrícia Riberaygua, suplents. El parlament haurà de tornar a nomenar Pallarés titular, i Naudi suplent.

Amb tot, Pallarés i Riberaygua han clamat aquest dijous a la tarda al programa 'La rèplica', d'ATV, al qual han intervingut des d'Estrasburg, que consideren “injust” que a la delegació andorrana, que només és de quatre membres, se l'obligui a seguir el reglament tan escrupolosament, ja que la delegació és cent per cent paritària, i han reiterat que l'APCE sap perfectament que el Parlament andorrà no té un problema amb l'equitat de gènere. Fins i tot, han lamentat que a Andorra aquest error “s'hagi tret de context”.

Per la seva part, la consellera independent Sílvia Bonet, exmembre de la delegació andorrana al Consell d'Europa, ha aclarit que l'única diferència entre un membre titular i un suplent és que el primer té dret de vot i pot intervenir al plenari, però a les comissions tots tenen el mateix pes. Amb tot, ha acceptat que “ens n'hauríem d'haver adonat”. En canvi, la consellera general socialdemòcrata, del grup mixt, Rosa Gili, ha advertit que tot i ser un error “el reglament s'ha de respectar, i no se li pot treure importància”.