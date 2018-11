Un grup d'estudiants de l'institut espanyol de la Margineda i del col·legi María Moliner han assistit aquest dijous a l'assaig de l'òpera 'L'elisir d'amore', que aquest cap de setmana estrena Jonaina Salvador, impulsora de l'associació Andorra Lírica. L'obra, de Gaetano Donizetti (1797-1848), es va estrenar a Milà l'any 1832, i ha esdevingut una de les més cèlebres. La directora i soprano, Jonaina Salvador, ha precisat que 'L'elisir d'amore' és una òpera còmica, però amb àries molt profundes i sentimentals, com 'Una furtiva lacrima'. A més, aquesta òpera és molt adequada per introduir-se en la lírica, i per això l'alumnat d'ESO ha seguit l'assaig amb molt d'interès.

La professora de música de tercer i quart d'ESO del col·legi María Moliner, Eva García, ha explicat que cada curs porta els estudiants a assajos d'orquestres i, si pot, d'òperes, que considera una gran oportunitat per veure com es treballa. A més, els continguts ja els han treballat abans a classe. L'experiència agrada als joves, com a l'Èric Gomar i a la Lizeth Tejada, que els ha sorprès la potència de les veus de l'elenc artístic.

A Salvador li ha motivat comptar amb un públic jove i ha felicitat el professorat que els incentiva a conèixer l'òpera. De fet, la soprano està convençuda que “l'òpera agrada a infants i a adolescents, i que quan se'ls dona l'oportunitat de veure-la en directe, de tan a prop, els entusiasma”. La cantant anima els pares i les mares a portar la canalla a l'òpera.

'L'elisir d'amore' s'estrena aquest dissabte, a les 20.30 hores, a l'auditori Claror, i es tornarà a interpretar l'endemà a les sis de la tarda. Com a novetats, el text de l'òpera es podrà seguir en dues pantalles, col·locades a banda i banda de l'escenari, en què es projectaran subtítols en català i en italià. A més, l'obra de Donizetti serà l'oportunitat de presenciar el debut del Cor Andorra Lírica, format per 36 veus, amateurs. Salvador ha recordat que el cor es va constituir al setembre i que han hagut de treballar molt intensament, però l'esforç i el treball han compensat i els membres del cor estan molt emocionats per acompanyar sobre l'escenari cantants professionals.