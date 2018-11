Mai deixaran d'aparèixer mites i llegendes sobre la xocolata. Tan demonitzat com idolatrat, el 'or negre' compta amb una dilatada trajectòria plena de curiositats i acudits.

La xocolata és un dels aliments que més interès ha despertat al llarg de la història i de la mà de Xocolates Pacari , indaguem en la seva ell a través de set curiositats.

La xocolata blanca no existeix. Es tracta d'un preparat a base de llet condensada i sucre que inclou mantega de cacau, però que en realitat no té pasta de cacau. Aquest ingredient és el que guarda les propietats beneficioses de la xocolata, com la reducció del risc de patir malalties relacionades amb el cor amb el consum d'una petita porció de xocolata amaro al dia.

No sempre es ha consumit sòlid . De fet, la primera barra de xocolata va ser creada el 1842. Fins llavors, es consumia líquid. La presentació de la xocolata sòlid només es va poder aconseguir amb les millores introduïdes en la indústria xocolatera de finals del segle XIX.

Com és el màgic arbre del cacau? L'arbre del cacau sempre ha estat associat a la màgia, el misticisme i el transcendental. Els seus fruits i llavors eren coneguts com "l'aliment dels déus" . Un arbre d'aquesta classe viu uns 200 anys, però produeix grans útils només durant 25 anys, més o menys unes 2.500 unitats en total.

Cada espanyol consumeix al voltant de 3,5kg anuals d'aquest aliment . Pot semblar molt, però aquesta quantitat és realment baixa comparada amb la mitjana d'altres països europeus que superen els 9 kg a l'any. Espanya se situa en la tretzena posició d'un rànquing de 14 països. Portugal és l'última amb prou feines 1,1 kg per persona i any.

Prevé l'envelliment prematur . El cacau té un gran poder antioxidant, molt beneficiós per combatre el pas del temps. Això sí, perquè la xocolata sigui un autèntic elixir de joventut ha de contenir un alt percentatge de cacau, ja que així contindrà menys llet i sucres i, com a conseqüència, menys calories. A més, ha de tractar-xocolata orgànica i biodinàmic, lliure de fertilitzants sintètics, herbicides o pesticides i sostenible.

Ideal per lluitar contra el dolor menstrual o el cansament muscular . Aquesta reacció sàvia del metabolisme femení s'explica si tenim en compte que aquest aliment relaxa els músculs; i, així, alleuja el dolor i el malestar durant el període menstrual. A més, dóna força i energia perquè aporta magnesi, el que el converteix en un complement ideal per a esportistes.

No produeix càries . Un dels grans arguments dels pares a l'hora de negar una unça de xocolata als seus fills han estat la càries. No obstant això, molts dentistes neguen aquesta teoria. El cacau de qualitat -oscuro, orgànic i biodinámico- no roman a la boca; i, en conseqüència, no genera les condicions necessàries per provocar càries.