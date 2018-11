La prolongació del carrer de Sant Antoni es va obrir de manera provisional uns dies per Nadal i es va tornar a tancar per acabar de fer-hi els treballs finals. Aquest dimecres es va tornar a obrir i en principi ja quedarà operativa definitivament, malgrat que encara no s'ha fet la inauguració perquè l'obra no s'ha entregat al comú: falta acabar d'asfaltar una part de la voravia i la senyalització.

Es tracta d'una connexió des de la carretera de l'Obac fins a l'avinguda del Fener (que s'ha reformat recentment), la qual permet a la parròquia guanyar un nou accés cap al centre i descongestionar el carrer de la Unió. L'entrada per la carretera de l'Obac es fa per una illeta a tocar de la rotonda Ciutat de Sabadell (també coneguda com la del 'gall' francès).

El tram fa una llargada aproximada de 100 metres i les obres, que van començar a la tardor, han costat al voltant de 375.000 euros.