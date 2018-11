La biblioteca pública del Govern ha rebut un total de 28.765 usuaris durant el 2017, i la mitjana d'assistència mensual ha estat de 2.397 usuaris, mentre que l'any 2016 el nombre d'usuaris total va ser de 29.320, i la mitjana mensual de 2.443 usuaris. En canvi, la mitjana diària s'ha mantingut, amb 105 persones el 2016 i 104 el 2017. Durant l'any passat, els mesos de més assistència van ser l'octubre (2.972) i el novembre (3.487), i els de menys afluència van ser el juliol (1.329) i l'agost (1.310).

Durant el 2017, la biblioteca va donar d'alta 438 nous carnets, i actualment hi ha 8.900 lectors inscrits, dels quals 5.847 són usuaris actius. D'aquests, 55 són usuaris especials, és a dir, escoles o institucions amb dret a més temps de préstec i més llibres.

Tot i la lleugera davallada d'usuaris el 2017, l'equipament públic ha constatat un increment dels préstecs de llibres, que s'han situat en 12.056 unitats, per sobre dels 11.720 del 2016. La mitjana mensual de llibres prestats ha estat de 1.005 documents. En la categoria de ficció d'adults, els llibres més prestats han estat 'Trencadís', d'Iñaki Rubio, 'Patria', de Fernando Aramburu, i 'Le piège de la Belle au bois dormant', de Mary Higgins Clark, en català, castellà i francès, respectivament. Els joves han preferit 'Donde los árboles cantan', de Laura Gallego, i els llibres de la sèrie 'After', d'Anna Todd.

Quant als documents audiovisuals prestats, el total del 2017 ha estat de 5.090 unitats (DVD, VHS i Blu-Ray), i pel que fa al fons musical, el préstec ha estat de 331 discs. A més, s'han prestat tretze audiollibres. El DVD més prestat ha estat 'The lady in the van', de Nicholas Hytner, i 'Médecin de campagne', de Thomas Lilti. Per als infants, 'Trolls' i 'Buscando a Dory' han estat els DVD més prestats. Les sèries més sol·licitades han estat 'Game of Thrones' i 'Narcos'.

El fons global de la instal·lació se situa en 61.295 documents. El gruix del fons està constituït pels llibres (51.764), seguits de les revistes (3.405) i dels DVD (3.203). Durant el 2017 s'han adquirit un total de 994 llibres: 548 per a la sala d'adults i 446 per a la sala infantil. Els donatius rebuts han estat molt importants: 518 llibres per als adults i 205 llibres per als infants. El total del material audiovisual adquirit ha estat de 227 unitats (191 per a adults i 36 per a infants), mentre que els donatius s'han situat en 179 unitats.

Servei de préstec digital i entre biblioteques

Durant el 2017 s'ha posat en marxa el servei de préstec de llibres electrònics de caràcter nacional, www.ebiblioandorra.ad, gestionat per les biblioteques d'Andorra. El primer semestre es va dedicar a la formació i el disseny de la interfície de la plataforma, que es va posar en marxa el 24 d'octubre. Des d'aquesta data i fins al 31 de desembre s'han donat d'alta al servei 142 persones i s'han efectuat 162 préstecs.

De la memòria d'activitat del 2017 també en destaca que s'han rebut 1.510 documents procedents d'altres biblioteques d'Andorra, sobre un total de 5.131 documents demanats entre les biblioteques del Principat. El nombre total de llibres prestats entre biblioteques ha augmentat en 322 documents. Quant al préstec interbibliotecari amb Catalunya, el 2017 s'han fet 219 demandes de llibres a biblioteques catalanes. També s'han demanat vuit lots de 15 exemplars destinats als clubs de lectura del país.