No pot faltar en el nostre armari els icònics vestits de ratlles , i aquests de la signatura irlandesa són el més. Us avancem aquestes dues monades perquè estigueu molt atentes al moment en el qual s'exposin en totes les seves botigues perquè vaticinem 1 sold out immediat.

Encara que el la foto sembli un vestit multiposicions, es tracta d ' 3 vestits camisers individuals, però han volgut utilitzar aquest recurs per a ensenyar-nos directament les tres tonalitats que hi ha ( 13 & euro; cadascun ) 'és el vestit de platja per excel·lència!

< b> Aquest altre , una mica més lady , juga amb els diferents mides de ratlles. la llaçada de la part del darrere no ens pot agradar més . El seu preu: 16 & euro;

et vas a penedir si no et dones pressa i et fas amb un d'ells (o amb els dos).