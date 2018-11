Jonathan Duffy, expert en seguretat i prevenció als casinos, recomana fixar un llindar quan un jugador vol apostar grans quantitats de diners. Pel que fa Andorra podria estar al voltant dels 20.000 euros mensuals. Tot i això, Duffy creu que “s'ha d'estudiar cada cas i no s'ha d'actuar de manera mecànica”. També recomana que el casino disposi d'una mena de 'Data center' on es registri tota la informació relativa als clients. Duffy és director del National Casino Forum (NCF), l'entitat pública que reagrupa a tots els casinos del Regne Unit, membre de l'ICA (International Compliance Association and Institute of Money Laundering Prevention Officers), diplomat en anti-blanqueig i en prevenció de crims financers i director de seguretat corporativa de Genting Casinos UK.

Duffy, que treballa bàsicament al Regne Unit, un dels països on hi ha controls més estrictes al casinos, diu que si un jugador es presenta amb una gran quantitat de diners cal que aporti un rebut bancari per comprovar que no es blanqueja. En el cas d'Andorra, en opinió de Duffy, els jugadors del país no podran fer servir la targeta de crèdit, només la de dèbit per no fomentar la ludopatia. D'altra banda, el casino està obligat a facilitar tot tipus d'informació que demani el Govern o la Policia. Això sí, sempre que hi hagi un requeriment de la Batllia i s'inclogui en el marc d'una investigació. Paral·lament, Duffy destaca que s'han de dur a terme polítiques educatives per prevenir la ludopatia en l'àmbit de l'anomenat “joc responsable”.

Aquest expert també valora la seva experiència amb Genting. “És un operador de prestigi en diversos territoris molt regulats. Per donar només un exemple, el Regne Unit és un dels mercats més controlats del món i estem orgullosos del nostre compromís i seguiment d'un entorn segur per a tots els nostres clients, el personal i les comunitats locals dins de les quals treballem. El joc responsable és una cosa que ens prenem molt seriosament. És l’eix de tot el que fem i és un element fonamental en la filosofia de l’empresa”. El directiu afegeix que “Andorra es troba davant d'una decisió molt important perquè és una única llicència i per vint anys”.

D'altra banda, Duffy valora molt la seguretat que hi ha a Andorra, i la proximitat de dos països com Espanya i França. També està convençut que el diferencial fiscal que el Principat ofereix en relació a altres places on opera permetrà l'arribada de jugadors d'alt poder adquisitiu. Posa com a model el de Singapur, quan l'any 2006 (moment en el qual es va legalitzar el joc) van decidir que no volien convertir-se en una destinació només de joc i, per aquest motiu, van concedir dues llicències: la del Resort World Sentosa a Genting i el de la Marina Bay, del magnat nord-americà Sheldon Adelson, propietari de diversos casinos arreu del món.