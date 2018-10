El cap de Govern, Toni Martí, s'ha desplaçat a França dues vegades en pocs dies per reiterar el compromís d'Andorra en la lluita contra el contraban de tabac i estrènyer la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera, centrada sobretot en erradicar el tràfic il·lícit del tabac. En les dues trobades, França no ha exigit res a Andorra, ni que redueixi el diferencial de preu del tabac entre els dos Estats ni que estableixi noves mesures fiscals, segons ha puntualitzat aquest dimecres el ministre de Finances i portaveu, Jordi Cinca. “Seria impropi, ni seria ortodox ni crec que hi hagi precedents que un país estableixi el preu del tabac en funció del preu d'un altre”, ha argumentat. El ministre ha afegit que la voluntat de França és erradicar el tabac, ja que la seva política de salut combat el tabaquisme molt durament, i l'Estat gal està incrementant el preu del paquet fins a fregar els 10 euros. Segons Cinca, França entén que hi hagi franquícies (un paquet i mig per persona) però vol evitar els abusos i, sobretot, el contraban.

Els viatges de Martí a França es planifiquen segons l'avenç de les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE). Ara que s'està a punt de tancar la primera de les llibertats, la de la lliure de circulació de mercaderies, el Govern vol detallar al seu homòleg francès què s'acorda, ja que Andorra vol aconseguir un període transitori de 30 anys per al tabac. Com que l'acord es tancarà amb el vistiplau de tots els membres de la UE, Andorra s'esmerça en explicar-ho molt bé als seus veïns, Espanya i França, ja que són als que més afectarà. França, a més, està inquieta per la qüestió del contraban de tabac. Per això, el Principat ha d'explicar molt bé les mesures que pren per combatre el tràfic il·lícit del tabac, alhora que defensa la indústria tabaquera i reclama un període transitori per transformar-la.

La setmana passada, Martí va anar a París, acompanyat de la ministra d'Afers Exteriors, Eva Descarrega, per reunir-se amb els representants del copríncep francès, i aquest dimarts, el cap de Govern ha tornat a la capital francesa, aquesta vegada amb el ministre de Finances, Jordi Cinca, competent en duanes, per trobar-se amb el ministre d'Acció i Comptes Públics francès, Gérald Darmanin. Les dues reunions han servit per exposar les mesures que es prenen contra el contraban de tabac, el compromís per seguir-hi lluitant, i l'estat de les negociacions amb Europa. “Nosaltres volem protegir la nostra indústria tabaquera, l'hem de transformar a poc a poc, assegurant-nos un període de transició, però evitant les activitats il·lícites”, ha insistit el ministre portaveu.

Cooperació transfronterera eficaç

Per la seva banda, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha recordat que l'any 2012 Andorra i França van firmar un conveni de cooperació transfronterera en matèria policial i duanera. Andorra el va ratificar la legislatura passada, però a França encara està en tràmit parlamentari. Amb tot, es va establir que, una vegada rubricat, es podia aplicar de forma provisional. Segons Espot, la col·laboració és fructífera, i els mecanismes de cooperació, “que sempre han existit”, s'han reforçat. “Tinc el convenciment absolut que França sap que Andorra fa la seva feina en relació amb la lluita contra el tràfic il·lícit de mercaderies”, ha afegit el ministre, “tant en matèria policial i duanera com en legislació”. Com a exemples, Espot ha recordat la modificació del Codi Penal que endureix les penes del delicte de contraban, i el ministre Cinca ha afegit la modificació de la llei de mercaderies sensibles, actualment a tràmit parlamentari, i el futur reglament de les transaccions internes.

No obstant això, un informe de la diputada del parlament francès Samantha Cazebonne posa en entredit els resultats de la cooperació entre les dues policies i duanes, i dubta del compromís d'Andorra per evitar el contraban de tabac. El titular d'Interior ha replicat que l'informe no és oficial, i que les operacions comunes han donat bons resultats. “Nosaltres no tenim constància de cap deficiència de la cooperació policial i duanera”, ha reiterat.

En tot cas, els dos ministres han defensat les mesures preses i el compromís per combatre el tràfic il·lícit del tabac, sense oblidar-se dels interessos de la indústria tabaquera i del pes que té en el PIB andorrà. Per això, es demana a la UE un període transitori de tres dècades per transformar el sector pas a pas. De tots els avenços aconseguits davant la comissió negociadora de l'acord d'associació, Andorra en dona compte a França.

Precisament, Cinca també s'ha referit a la invitació que va fer el cap de Govern als presidents dels grups parlamentaris per participar activament a les reunions a Brussel·les. Amb tot, la delegació seria massa gran i el ministre portaveu ha especificat que caldrà buscar la fórmula per garantir la representativitat de tots els partits que conformen l'arc parlamentari, sense la necessitat de ser presents físicament en les negociacions amb Europa. El ministre ha considerat que ara que s'ha resolt la presidència del grup mixt se'n podrà tornar a parlar.