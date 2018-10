Amb emoció i nervis. Així s'ha viscut, aquest dimecres a la tarda, la quarta edició de la Micro First Lego League, la competició de robòtica andorrana patrocinada per Andorra Telecom. Enguany amb dues novetats destacades: d'una banda un nou emplaçament, als cinemes del centre comercial Illa Carlemany, un espai més cèntric i de fàcil accés per a les famílies; i d'altra banda, que la participació ha estat rècord, amb un total de deu equips del col·legi Sagrada Família, del Janer i de les escoles andorranes de segona ensenyança d'Encamp, Santa Coloma i Ordino. En total, 56 nois i noies de quart d'ESO que han posat a prova els seus robots després d'haver-hi dedicat moltes hores de treball, fins i tot fora de l'horari lectiu, per tal de poder portar a la final els seus projectes en les millors condicions.

La professora de l'escola andorrana de Santa Coloma, Júlia Baudina, ha comentat que la robòtica “és un projecte molt engrescador, sobretot perquè els nens s'ho passen bé i aprenen fent, manipulant”, no només estudiant. De fet, Baudina ha explicat que la tendència de l'educació d'ara és aquesta, no tant assimilar continguts i estudiar per estudiar, com es feia abans, sinó posar a la pràctica uns coneixements. Sobre el projecte de robòtica dels alumnes de Santa Coloma, la professora ha recordat que en aquesta edició la temàtica és la relació entre l'ésser humà i l'aigua i ha donat alguns detalls del projecte del centre: com reaprofitar l'aigua de la pluja i la neu col·locant un dipòsit al damunt dels edificis i que es pugui utilitzar aquesta aigua per a l'ús domèstic (calefacció, dutxa…), però també per a les ciutats en general, per regar les plantes, per exemple. Júlia Baudina ha dit que el que volen ara és intentar duu a la pràctica aquest projecte a la vida real: “Nosaltres hi creiem fermament, és una bona idea i es pot fer realitat”.

Des d'Andorra Telecom, la responsable de comunicació, Inés Martí, ha expressat que l'objectiu d'enguany era consolidar l'esdeveniment, però que la voluntat és que hi acabin participant totes les escoles del Principat. Martí també ha explicat que des de l'empresa que representa es treballa per fomentar la robòtica i que aquesta entri a formar part de la matèria curricular de les escoles del país. Des d'Andorra Telecom es dona suport als professors responsables dels projectes de robòtica formant-los en la matèria sobre la qual gira el projecte de cada any. Inés Martí ha reconegut que “la robòtica va agafant embranzida” i que els professors els hi han transmès que els equips cada cop lluiten més i que es motiven per aconseguir els seus objectius, la qual cosa “és un bon senyal”, ha conclòs.

Des del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, el ministre Eric Jover s'ha mostrat orgullós amb el treball dels equips i ha recordat que la robòtica és la part més vistosa, tot i que el projecte es divideix en tres parts: la científica, relacionada, en aquest cas, amb l'aigua i la gestió d'aquest recurs, de manera que també es treballa la sostenibilitat; la part de valors, associada al treball en equip, al saber relacionar-se i comunicar el que s'ha fet, i finalment el projecte robòtic, on han de posar a la pràctica la idea i procurar que funcioni. Jover ha dit que “això és el tipus d'educació que ens agrada”, que és sortir una mica de les aules i, a través de projectes que engresquen molt els nostres joves, donar-los competències”, algunes molt acadèmiques, però d'altres que els serviran en el món professional. Sobre el fet d'integrar totes les escoles del Principat, el ministre ha recordat que “com més transversal, millor” i que la riquesa dels tres sistemes educatius és molt important.

La competició andorrana de la Micro First Lego League es diferencia de la internacional. Totes les escoles tenen l'oportunitat de participar a una final catalana, pel fet d'haver-se inscrit a la First Lego League Internacional, la qual cosa els hi permet valorar-se i comparar els seus projectes amb els d'altres escoles i, alhora, assolir un aprenentatge molt gran. Entre el jurat que ha decidit els guanyadors hi havia el director de la Fundació Actua Tech i gerent de l'Observatori de Sostenibilitat d'Andorra (OBSA), Marc Pons; el cap de secció de noves tecnologies de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àlan Ward; la consellera general Sílvia Bonet; i el rector de Sant Julià de Lòria, Josep Chisvert.