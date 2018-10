El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic que té per objectiu fer que el país sigui més sostenible i “sobirà energèticament”, tal com ha comentat el ministre portaveu, Jordi Cinca, que ha afegit que aquest dijous el text serà presentat al sector. D’aquesta manera, es fixen un seguit de mesures per aconseguir els objectius per als pròxims 25 anys i, també més enllà, fins al 2050. Així, una de les fites que es vol assolir és que al 2050 la producció interna d’electricitat sigui el 50% (i del 33% el 2030) i que, d’aquest total, el 75% provingui d’energies renovables.

Altres qüestions que es marca en el text és que es redueixi la intenstitat energètica nacional en un 20% al 2030 i en un mínim del 30% el 2050, en relació a les xifres del 2010. També es fixen objectius pel que fa a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle: s'han de reduir les emissions no absorbides en un mínim del 37% al 2030, i que el 50% dels vehicles siguin elèctrics els 2050.

Es tracta d’una llei, tal com l’ha qualificat el ministre portaveu, “novedosa i ambiciosa” i que encaixa en els compromisos que ha assolit Andorra a nivell internacional en els darrers anys i també amb els del Llibre blanc de l’energia.