El consell de ministres ha aprovat el Decret del reglament regulador de la jornada i l'horari de treball dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, que manté la jornada laboral però flexibilitza el sistema de guàrdies i s'adapta a les especificitats de cada membre del cos. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha explicat que els bombers hauran de fer un mínim de dotze guàrdies operatives a l'any; en canvi, el reglament no n'estableix un màxim. De fet, el nombre de guàrdies operatives anyals que duu a terme cada bomber es calcula d'acord amb el nombre total d'hores anyals de treball que estableix el Govern per a la resta de funcionaris i els agents de l'administració general, d'acord amb les necessitats i obligacions associades eventualment a la gestió de les àrees, les unitats i les seccions o els grups, i d'acord amb les necessitats i obligacions en matèria de formació.

El reglament determina que és el director del Cos de Bombers qui estableix els torns de treball segons els criteris establerts en la llei del cos. Els torns poden ser d'entre quatre i vuit hores, durant les quals es duen a terme les accions formatives internes i la formació exterior, els entrenaments mensuals i programats dels grups especials, i la gestió de les àrees, les unitats i les seccions o els grups. També es poden establir torns de vuit o dotze hores, durant les quals es fan les guàrdies operatives de les unitats de grups especials. Els torns de 24 hores estan reservats per a les guàrdies operatives i, per norma general, no poden excedir aquestes hores. Amb tot, el reglament també especifica que les situacions d'emergència o de necessitat, o els serveis excepcionals que permeten mobilitzar bombers fora de servei, són aquelles en què no es poden cobrir les necessitats d'interès públic mitjançant el personal que es troba de servei, i en què hi ha perill imminent per a les persones o els béns. Aquestes situacions les determina el director o el director adjunt del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.

Espot ha afegit que el desplegament del reglament penja de la Llei del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, aprovada el mes d'abril passat, que preveu que els bombers han de complir la jornada i l'horari de treball que es determinin per la via reglamentària.