Europcar Espanya va presentar la setmana passada a FITUR el seu estudi sobre 'La Mobilitat del Turista del Futur' , en el qual es recullen els hàbits i preferències del turista d'oci , tant en qüestió de destinació com de transport. La mostra ha estat realitzada entre persones de 18 a 44 anys , per esbrinar les tendències que mouen a aquest sector jove de la població. Dels resultats es desprenen conclusions tan cridaneres com que a l'hora de viatjar, els turistes espanyols del futur donen prioritat a la llibertat de moviments i autonomia pel que són molt proclius a llogar un automòbil; tenen una major conscienciació ecològica ; i són propensos a pagar més per tenir una seguretat extra.

Entre les dades extretes, destaca que són els joves els usuaris que viatgen amb més freqüència: gairebé tres de cada deu (el 28,4%) realitza viatges d'oci a sis o més vegades a l'any. Mentre que els usuaris que més solen llogar cotxes són aquells en el rang d'edat de 35-44 anys. En total, dos de cada tres persones de 18 a 44 anys (el 67,8%) ha llogat alguna vegada un cotxe en algun dels seus viatges d'oci. De fet, el viatge ideal amb cotxe per als usuaris seria en una destinació rural, elegit per quatre de cada deu (42,3%), amb una durada entre 7 i 15 dies (el 40,5 %) i amb les celebrities Alaska i Mario com a acompanyants (27,2%).

I és que, en el cas dels viatges a la platja, el cotxe de lloguer per dies és l'opció més esmentada pel que fa a temps d'espera (27 , 2%) , facilitat per contractar (29,6%) , major confiança (25,1%) , relació qualitat preu (23 , 1%, al costat del autobús) , varietat d'ofertes (36,9%) , disponibilitat (42,2%) i, especialment, independència i autonomia (66,7%) . Per als viatges a la muntanya, aquestes preferències es consoliden encara més, ja que en tots els conceptes el cotxe de lloguer apareix com l'opció més esmentada i, a més, amb percentatges més elevats, especialment en els conceptes d'independència (70 , 6%) , disponibilitat (53,3%) i varietat d'ofertes (52,2%) . Així, la llibertat de moviments / autonomia es consolida com el motiu principal pel qual es decideix llogar un cotxe per als viatges d'oci (esmentat per el 42,7%) , i el preu, com el concepte decisiu per decidir llogar un vehicle o un altre (93%) .

En tercera posició en l'elecció de conceptes decisius se situa el baix consum (el 32%) . Aquesta dada és important, ja que denota un increment de la consciència ecològica en els usuaris, dins dels quals, el 46,6% es mostra bastant o molt d'acord amb que d'aquí a deu anys circularan més cotxes elèctrics que de combustió. Pel que fa al tipus de vehicle preferit per llogar, guanya el utilitari amb un 53,6% , encara que el model de cotxe no és un factor determinant pel qual els clients estarien disposats a pagar més, sinó la seguretat, amb un 74,7% . A més, dels aspectes que una major proporció eliminarien del procés de lloguer de vehicles, la majoria trien aquells que tenen a veure amb el component econòmic: el 48,6% eliminaria els suplements i el 39 , 3% , la fiança. " Els resultats d'aquest estudi ens serveixen per centrar la tendència pel que fa als costums dels joves espanyols que viatgen : a on van, com els agrada anar, quant de temps, com es desplacen … sense oblidar què és el que els motiva per emprendre viatge i on s'informen abans de decidir. Totes aquestes dades ens ajuden per adaptar la nostra oferta als clients joves, amb unes característiques molt determinades, en un entorn canviant i volàtil ", assegura José María González , director general d'Europcar Espanya.