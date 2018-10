El bitcoin és una moneda digital, és a dir, una moneda virtual que ens permet adquirir i intercanviar béns i serveis de forma anònima i no censurable. Per exemple, si girem la vista cap al cas de Wikileaks vam comprovar que el bitcoin va passar a ser el seu únic canal de finançament.

No hi ha intermediaris en l'ús d'aquesta moneda, passant els diners d'usuari a usuari. A més, els diners no poden ser intervinguts, ni els comptes poden ser congelats. Tampoc és necessari revelar informació sensible, com comptes bancaris o targetes de crèdit.

El seu ús es relaciona especialment amb la privacitat i l'anonimat, ja que no cal revelar la nostra identitat a l'hora de realitzar una transacció, preservant la nostra privacitat.

Durant l'últim any les notícies sobre el valor del bitcoin han fet interessar-nos per la seva utilitat, rendibilitat i estabilitat futures. Tot i ser creat el 2009, no ha estat fins al 2017 que el seu valor ha augmentat de forma constant, passant dels gairebé 1.000 dòlars amb què va tancar al desembre de 2016, als 20.000 dòlars que va aconseguir a mitjans de desembre de 2017, copant les portades i seccions de la premsa internacional.

No obstant això, un nou capítol al voltant del valor del bitcoin sembra el dubte entre els inversors i usuaris de tot el món. El seu valor ha disminuït gairebé en un 50% des dels seus màxims el mes passat, situant-se en 13.000 dòlars al 31 de desembre, i continuant la seva caiguda fins als 10.000 dòlars actuals.

Una de les principals raons que apunten a la caiguda del valor del bitcoin ha estat la inquietud generada per les possibles restriccions governamentals a Corea del Sud, i a la Xina. Els principals mercats de les moneda digital se situen a Àsia, i els rumors de les possibles restriccions en aquestes zones han provocat la tendència a la baixa del valor del bitcoin, arrossegant a altres monedes digitals, com l'ethereum, que ha vist com ha disminuït el seu valor en un 20%.

Un altre factor que desestabilitza el valor del bitcoin podria ser que encara és un sistema nou, i la majoria del 'capital' mundial el concentren uns pocs usuaris. Alguns estudis confirmen que el 4% dels usuaris que operen amb bitcoin acumulen el 95% de la moneda. Això provoca que les decisions preses per pocs usuaris afectin considerablement al valor, per exemple, si els usuaris amb més capital decidissin alliberar grans quantitats, o realitzar certes inversions.

Tot i que molts consideren que està adquirint els signes típics d'una 'bombolla', els seus creadors i defensors ho neguen.

Alguns dels motius que podrien avalar i garantir el futur del bitcoin serien, per una banda, que es popularitzi el seu ús perquè, d'aquesta manera, el capital no sigui controlat per un nombre reduït d'usuaris, les decisions dels quals marquin el valor de la moneda digital.

D'altra banda, una possible legislació governamental, tot i que pot provocar caigudes en un primer moment, podria garantir el seu futur i regulació, així com la seva estabilitat i popularització.

El preu actual del bitcoin es troba un 50% per sota del rècord de mitjans de desembre. La seva volatilitat és una constant i encara haurem d'esperar per comprovar si finalment s'estabilitza i popularitza, o si, com alguns al·leguen, és una bombolla que esclatarà.