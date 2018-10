L'empresa Intueri Consulting, SLU s'encarregarà de la redacció del pla director per a la dinamització econòmica de la parròquia d'Encamp. La junta de govern del comú d'Encamp va acordar l'adjudicació en una sessió celebrada el passat 28 de desembre i que s'ha fet pública al BOPA d'aquest dimecres. La contractació, via modalitat directa, s'ha fet per un import de 44.720 euros, i l'empresa disposa del termini d'un any per redactar el document.

En l'última sessió de consell de comú d'Encamp de l'any passat, celebrada el 14 de desembre, el cònsol major, Jordi Torres, va admetre la responsabilitat en l'endarreriment del pla de dinamització comercial, una iniciativa que s'estava gestant des de feia molt de temps. El cònsol ja va avançar que en un termini breu es contractarien experts per redactar el pla, conjuntament amb una comissió formada per membres de la majoria i la minoria comunal. El cònsol va assegurar que a partir del 2019 es podran començar a implementar les accions establertes en el pla. De fet, uns mesos abans, Torres ja havia revelat que el comú disposava d'un primer dossier fruit del treball d'anàlisi dels diferents estudis comercials que havien fet corporacions anteriors.