Afrontar la costa de gener representa un malson per a moltes famílies. A les despeses extres de Nadal i Reis s'uneix el cobrament dels pagaments amb targetes de crèdit, que suposen un cop per a l'economia familiar. Una altra font de preocupació són les temudes factures en gas i electricitat, que es disparen considerablement en època d'hivern.

Tots aquests factors generen preocupació i estrès. Si no compten amb ingressos suficients o els estalvis no cobreixen el total de despeses, la situació pot ocasionar un greu conflicte familiar. Com afrontar la pujada de gener sense angoixa ni sobresalts ?, amb quins recursos comptem per passar el mes de gener de forma còmoda i folgada? Una possible solució és demanar un pagament ajornat dels rebuts, però hi ha altres opcions immediates i fiables.

Préstecs ràpids

Una de les eines més utilitzades per els consumidors en moments puntuals de dificultat és la dels préstecs ràpids en línia. Aquest tipus de crèdit, que es tramita de forma senzilla i ràpida, permet aconseguir capital en pocs minuts i retornar-lo en el termini que desitgem.

Sol·licitar un préstec ràpid al web de Kredito24 és summament fàcil. No hi ha paperassa ni s'exigeixen requisits especials. Tan sols cal omplir un qüestionari amb les dades personals, triar la quantitat que es desitja obtenir i determinar la data prevista per a la seva devolució. El mecanisme està totalment automatitzat, de manera que el client podrà disposar dels seus diners en pocs minuts.

Crèdits amb Asnef

Què passa si el sol·licitant del préstec figura en una llista de morosos? Les entitats de crèdit en línia tenen prevista aquesta possibilitat i no posen impediments per concedir préstecs amb Asnef.

Aparèixer en una llista de morosos no sempre representa un risc. De vegades, les companyies obren fitxa a Asnef per petits impagaments i el client es troba amb dificultats per obtenir ajudes en els bancs. Amb els crèdits ràpids, això no passa. La majoria d'empreses de préstecs en línia ofereix els seus serveis sense posar restriccions a clients amb Asnef o RAI.

Les persones que s'han saldat i als seus deutes han de contactar amb Asnef a la vostra fitxa ha estat eliminada. De vegades, les dades es mantenen i el client segueix apareixent com morós sense ser-ho.

Fins a 750 euros en pocs minuts

Les quantitats que es poden obtenir mitjançant un préstec ràpid difereixen en funció de la companyia. Kredito24 ofereix fins a 750 & euro; i permet retornar l'import en un màxim de 30 dies. La pàgina incorpora una calculadora que indica amb claredat el cost final de l'operació, amb interessos inclosos. D'aquesta manera, el client podrà conèixer amb exactitud la xifra que haurà de retornar.

L'operació és totalment segura i es formalitza en pocs minuts. Si el sistema no detecta impediments, els diners serà transferit en qüestió de minuts.

Sense paperassa

Les empreses de crèdit en línia no exigeixen nòmines ni avals. Els requisits indispensables són:

Ser major d'edat

Tenir un DNI espanyol

Ser titular d'un compte bancari en línia

Tenir correu electrònic

Tenir un nombre de telèfon mòbil per facilitar els contactes

en cap moment es demana el lliurament de documentació en paper, el que agilitza el procediment i permet resoldre la sol·licitud amb una celeritat màxima.