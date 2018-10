Les àrees de jovent d’Encamp i del Pas de la Casa organitzen un reguitzell d’activitats per a infants de 6 a 12 anys, per a les quals ja estan obertes les inscripcions. A Encamp, els infants realitzaran un ampli ventall d’activitats, del 13 al 16 de febrer, relacionades amb la festa del carnaval, a través de tallers, com el de màscares venecianes, jocs esportius o una gimcana temàtica. A més, realitzaran una sortida al 360 Xtrem amb dinar i sessió de cinema.

El preu dels quatre dies és de 75,30 euros, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet i com a usuari de l’Àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà.

Pel que fa al Pas de la Casa, es proposa, del 12 al 16 de febrer, activitats relacionades amb un carnaval d’arreu del món, des del carnaval de Cadis al de Venècia, passant pel de Rio de Janeiro, sense oblidar el carnaval d’Encamp. Algunes de les activitats previstes són tallers de màscares, la creació d’una ‘chirigota’ o d’una samba, així com tallers de maquillatge i de cuina. Així mateix, realitzaran una sortida al Palau de Gel i a Encamp per veure la representació del Ball de l’Ossa, una rua pels carrers del Pas de la Casa i una baixada en trineus.

Pel que fa al preu al Pas de la Casa, els cinc dies costen 85,35 euros i, com a Encamp, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet i com a usuari de l’Àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà.

Les inscripcions s’han de formalitzar a les recepcions dels centres esportius comunals.